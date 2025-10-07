La Toile ne s'en remet pas. Image: watson

Ils ont fait l'amour dans le pré

«L'amour est dans le pré» nous a offert un rendez-vous galant d'anthologie. On a tous pu apprendre et observer, pendant de très longues minutes et à l'aide de zooms dignes de National Geographic, comment deux alpagas se débrouillent en plein coït. Les internautes ont crié au malaise.

Le dernier épisode de L'amour est dans le pré a fourni son quota de pain aux fans des amours rurales naissantes - et aux amoureux des documentaires animaliers. C'est Géraldine, éleveuse d'alpagas, qui nous a offert l'un des rendez-vous galants les plus épiques de l'histoire de l'émission.

Celle-ci, en souhaitant mieux apprendre à connaître ses prétendants Yannick et Jérôme, les a conviés à un tête-à-tête devant un spectacle qui aurait pu en traumatiser plus d'un: l'accouplement de deux de ses petits protégés. Pour traduire en langage plus explicite: elle a emmené ses bougs voir un show d'alpagas qui ken.

A tour de rôle, les deux soupirants se sont donc assis dans l'herbe aux côtés de l'éleveuse pour assister à la saillie de deux couples d'alpagas différents, et pour soutenir moralement les mammifères en pleine mission. On a donc eu droit à 25 minutes de bruits assourdissants d'alpagas en rut à fond les ballons (j'hésite même à aller présenter quelques excuses à mes voisins, en leur assurant que non, c'est pas moi, c'est les alpagas).

Et ça se bécotait méchant.

Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode, il faut comprendre que le râle du mâle alpaga en pleine monte, nommé le «orgling», est très fort. En fait, il est censé encourager la femelle à ovuler, si l'on en croit Télé-Loisirs.

C'est comme un bruit de bébé tracteur, et évidemment, c'est pas facile pour deux personnes en plein rendez-vous romantique d'en placer une. Résultat, on a eu droit à des interactions gênantes aux entournures. Le pire, c'était M6, qui alternait entre des zooms de la tête des lamas en PLS, et celle des soupirants en pleine crise existentielle.

Zéro intimité. Oui, c'est flou, y a de l'action.

Il faut dire que, si les deux hommes s'essayaient à détendre l'atmosphère à coups de punchlines humoristiques, Géraldine est restée très fidèle à son personnage, sérieuse comme un pape et ultra-appliquée pour garantir aux deux boules de poils surexcitées un accouplement réussi - jusqu'à soulever la queue de la femelle pour s'assurer que tout glisse parfaitement. Bref.

Jérôme: one point

Niveau aisance dans l'art de flirter devant un documentaire animalier interdit aux moins de 18 ans, Jérôme a gagné la manche haut la main. Il a bien mieux réussi que Yannick à dérider l'austère éleveuse, à tel point qu'on a eu droit à une moisson de punchlines graveleuses, dont on ne savait jamais si elle s'adressait davantage à l'autre humain, ou aux animaux en pleine partie de pattes en l'air. On vous les jette là pêle-mêle, à vous de démêler qui, de Géraldine ou Jérôme, a prononcé ces mots:

«Il a du métier»

«C'est mimi»

«Le bruit, je sais pas ce que c'était»

«Pas de préliminaire, rien»

«J'enlève la queue de la femelle»

«On aurait dû s'amener un petit truc à boire»

«Dans la nature, ils se débrouillent seuls»

«Il fait pas attention à la femelle, moi, je suis pas comme ça»

«T'es aussi endurant? A tester»

«Nous, on testera pas aussi sauvagement que l'alpaga»

«C'est bon, tout est dedans»

«En fait, je suis tout excitée» Géraldine en parlant de Jérôme il vaut mieux préciser, sur ce coup-là.

Yannick, lui, nous a offert un moment de gênance qui aurait droit à un créneau en prime time sur Malaise TV. Il a tenté une approche, en caressant le dos de l'éleveuse, alors que la pauvre était en pleine tâche de levage de queue d'alpaga.

Inutile de le dire, ça a jeté un froid monumental dans le pré. Yannick s'est inquiété de ce que pouvait ressentir sa dulcinée sous sa doudoune:

«Je ne sais pas si tu vas sentir à travers le.... tu sens quelque chose, là? » Yannick.

Malgré le fait que l'éleveuse semblait pétrifiée d'inconfort, le célibataire a continué ses gestes, susurrant: «On est bien, là», «Tu me dis si ça te gêne». Géraldine a fini par faire la même tête que sa femelle alpaga, dont on ne savait plus très bien à la fin de la séquence si elle était encore vivante ou non.

Quelqu'un peut lui checker le pouls? A Géraldine, on veut dire.

Certainement que notre expression n'était pas très loin non plus. Bref, ces deux accouplements ont étrangement et parfaitement représenté l'état d'esprit de Géraldine avec ses deux prétendants - un vrai miroir de projections coïtales.

