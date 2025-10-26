Ryu Hayabusa revient, et il n'est pas là pour couper du pain. Image: Xbox Game Studios

C'est un retour tranchant

Annoncé il y a tout juste quelques mois, nous avons passé à la loupe Ninja Gaiden 4. Bilan: le titre se révèle être une excellente surprise.

Armin Hadzikadunic/ jvmag.ch

Le premier Ninja Gaiden est sorti en 1988 sur NES, un véritable cauchemar pour les joueurs de l’époque. C’est surtout avec la trilogie moderne: Ninja Gaiden (2004), Ninja Gaiden 2 (2008) et Ninja Gaiden 3 (2012), que la série s’est imposée comme une référence du genre. À savoir, des titres exigeants, ultra nerveux et très technique. Développée par Team Ninja, développeurs bien connus de la saga Dead or Alive, la franchise mise encore et toujours sur sa précision et sa violence.

Aujourd’hui, en 2025, Ninja Gaiden 4 signe le grand retour de toutes ces bonnes choses. Un épisode propulsé par le moteur Unreal Engine 5, avec la promesse d’un gameplay toujours aussi fluide, d’une direction artistique plus sombre et d’un nouveau héros, Yakumo. Un personnage qui prendra les commandes de l’histoire, mais il ne sera pas seul!

«Kage Bunshin no Jutsu» !

Jeune ninja du clan du Corbeau, rival du clan Hayabusa et descendant direct du Dragon Noir, Yakumo suit les traces de Ryu Hayabusa pour devenir Maître Ninja. Combattant, il excelle et possède un talent incroyable pour son âge. Lors d’une mission visant à assassiner Seori, la prêtresse du Dragon Noir, il découvre la vérité sur cette dernière. Il décide à ce moment précis de briser le sceau qui entoure son ancêtre.

Nous n'en dirons pas plus, puisque le scénario réserve quelques belles surprises, mais sachez que Yakumo ne sera pas seul dans cette aventure.

Durant votre épopée, vous rencontrerez Umi. Votre voix off et donc accompagnatrice, mais aussi celle qui vous permettra d’acheter vos objets de soins, buff de stats, etc… Vous retrouverez aussi Ayane, la kunoichi emblématique issue de Dead or Alive. Ce n’est pas tout, le jeu renferme un tout nouveau personnage nommé Tyran. Un ancien ninja renégat devenu maître d’armes, qui jouera un rôle clé à la fois dans l’histoire ainsi que dans votre progression.

Pour cette nouvelle monture, la narration se veut plus introspective, plus humaine, avec des cinématiques bien mises en scène. Rien de révolutionnaire pour autant, mais suffisamment accrocheur pour nous donner envie d’aller jusqu’au bout.

Ninja Gaiden 4 est difficile à maitriser

On le sait, Ninja Gaiden n’est pas synonyme avec balade de santé. Mais ce quatrième opus a décidé de rendre l’expérience un peu plus accessible, sans trahir son ADN exigeant. Les combats restent ultra-nerveux, précis et d’une fluidité exemplaire.

Yakumo dispose d’un arsenal complet. Du katana au kusarigama, en passant par des arcs, shurikens explosifs… et, bien sûr, les fameuses techniques Ninpo dévastatrices. La présence d’un mode Entraînement, supervisé par Tyran est la bienvenue pour les néophytes. Comme je vous le disais, ce personnage vous guidera pas à pas dans la maîtrise des mouvements. Ne vous y trompez pas pour autant, même avec ce mode, le jeu reste exigeant.



Heureusement, les développeurs ont intégré un mode Facile et un mode Normal, qui permettent de profiter de l’histoire sans sacrifier la sensation de défi. Et pour les plus téméraires, les modes «Maître Ninja» et «Légendaire» sont là pour tester vos réflexes jusqu’à la dernière goutte de sueur.

Ninja Gaiden 4 est très solide

Visuellement, Ninja Gaiden 4 envoie du lourd! Le jeu affiche des environnements détaillés et des effets de lumière réalistes. Les animations sont plus naturelles, les textures plus fines et les effets de sang et de particules donnent vraiment un sentiment d’impact.

Sur consoles comme sur PC, le jeu tourne comme un charme. Pour ma part, j’ai découvert le titre sur PC et je n’ai eu aucun problème de stabilité.

Le design du bestaire est particulièrement réussi, à mi-chemin entre mythologie japonaise et cybernétique moderne. La bande-son est également très agréable avec un mélange de percussions tribales et d’électro japonaise qui colle parfaitement à l’ambiance.

Niche ou pas niche ?

Alors, ce Ninja Gaiden 4, est-il un jeu de niche?

Oui, dans le sens où il s’adresse clairement à celles et ceux qui aiment les jeux d’action exigeants et techniques. Cependant, grâce à ses nouveaux modes de difficulté, son tutoriel bien conçu et son approche dans l’air du temps, il devient enfin accessible au grand public, sans perdre son âme.

Faut-il avoir joué aux précédents pour apprécier l’histoire? Pas forcément. Le jeu résume bien les grands événements passés. Il peut d’ailleurs très bien se suffire à lui même. Bien évidemment, les fans de longue date y verront beaucoup de clins d’œil et de références qui feront sourire.

Ninja Gaiden 4 signe ici un retour réussi, exigeant mais gratifiant. Il modernise sans renier l’héritage de la série. Intense, fluide et stylisée, à condition d’accepter d’y laisser quelques vies (et peut-être un peu de patience). Un excellent come-back pour Yakumo et peut-être le début d’une nouvelle ère pour Team Ninja.

Note générale : 8,5/10