Si c'est bien fait, c'est sympa. Si c'est mal fait, c'est moins sympa. capture d'écran tiktok

Les fans de Jul se mettent en danger et le rappeur n'en peut plus

Sur TikTok, les internautes mettent le feu à leurs doigts et reproduisent le fameux geste de Jul. Devant la dangerosité du trend, le rappeur marseillais s'est vu obligé de prendre la parole.

Désormais, sur TikTok, la mode est à la pyromanie. Depuis plusieurs jours, des adolescents s'amusent à recréer la pochette de l'album du rappeur Jul nommé Album gratuit et sorti en 2016. Sur celle-ci, on le voit faire son geste emblématique avec les mains entourées de flammes. C'est ce geste que les ados reproduisent, sauf qu'ils mettent vraiment le feu à leurs doigts, et, pour certains, on n'est pas loin de cramer la baraque comme Baptiste.

La pochette de l'album de Jul, Album Gratuit Vol. 2.

Pour parvenir à cet effet David Copperfield, ils s'aspergent les phalanges de parfum, de gel hydroalcoolique ou de déodorant, puis approchent leurs doigts d'une bougie ou d'un briquet et pendant quelques secondes, ils ont les mains en feu, juste le temps de faire une vidéo virale sur les réseaux. Pour éteindre ces mini torches humaines, certains secouent les mains, d'autres les plongent dans de l'eau. Dans certaines vidéos, on voit une flamme se balader sur le sol avant que l'internaute ne réalise et l'éteigne dans un geste de panique. Dans d'autres, des ados s'aspergent un peu trop d'alcool. Résultat, on frôle la catastrophe.

Voici une compilation postée sur Twitter:

Vidéo: twitter

Ce trend dangereux serait parti d'Allemagne et les Français s'y seraient mis à leur tour. Jul, qui n'a pas du tout envie que son nom soit impliqué dans un accident domestique tragique, s'est vu forcé d'intervenir. Il a mis les formes, mais en gros, il a dit que c'était débile. Le Marseillais s'est exprimé dans un message posté sur Instagram samedi 23 novembre:

«Ca fait plaisir, mais je pense c'est un peu dangereux pour vous! Si vous pouviez arrêter, ça m'arrangerait» Jul

Sur TikTok, il y a même des tutos, histoire de se cramer les doigts de la bonne façon. Néanmoins, plusieurs internautes ont posté des vidéos post-enflammage pour montrer qu'ils s'étaient fait mal et dire qu'il ne fallait surtout pas les copier. Eh oui, l'eau ça mouille et le feu ça brûle.

