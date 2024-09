Ils s'appellent Andrick et Déborah et ils se disent semi-nomades. instagram

Qui est vraiment ce couple hippie dont tout le monde parle?

Vous l'avez probablement vu sur Instagram. Depuis plusieurs jours, il est une source inépuisable de mèmes grâce à sa vidéo et sa chanson Dans ma cabane. Voici Andrick, le rasta blanc qui fait rire les réseaux sociaux.

Lui et sa compagne ont percé sur TikTok avec une vidéo très simple: il chante dans un hamac, elle joue du ukulélé. Andrick et Déborah sont devenus en quelques jours des stars des réseaux sociaux, un peu malgré eux. La chanson Dans ma cabane est pratiquement devenue le tube de l'été, avance Europe 1. Vous l'avez probablement déjà entendu:

Impossible d'ouvrir Instagram sans voir un mème avec la tête bienveillante et zen d'Andrick. Il est devenu le symbole du hippie de 2024. Entendez, le gaucho qui achète ses céréales en vrac, qui ne porte plus de fast fashion, qui mange de la pâte à tartiner sans huile de palme et qui débranche sa multiprise avant d'aller se coucher.

On voit peu de choses d'Andrick sur la vidéo à part ses dreadlocks, mais on imagine très bien le personnage avec ce look du roots des années 1990 qui vivait dans un squat et qui jouait au hacki dans un sarouel acheté sur un marché de Noël en France voisine.

Vivent-ils vraiment dans une cabane?

Eh non! Il ne faut pas croire toutes les chansons non abouties que vous entendez sur Instagram. Dans une interview pour TikTok France, le duo explique qu'il travaille en saison dans les vignes en vivant dans son camion et l'été, ils font des petits concerts. Andrick Airways a sorti un album de 16 titres cette année.

Le couple a tout de même une vraie maison avec des murs isolés et tout, dans l'ouest de la France, mais ils décrivent leur mode de vie ainsi:

«On est semi-nomade, on est dans notre camion tout l'hiver, et on a notre maison dans l'ouest de la France»

Ce qui fait la force de cette vidéo, c'est sa simplicité et sa bonne humeur. Elle est si authentique qu'au début du buzz, on avait l'impression de voir une parodie. Andrick et Deborah ne trichent pas (sauf pour la cabane) et sont en adéquation avec leur mode de vie hippie tourné vers un genre musical peu visible sur Instagram et TikTok.

«Le reggae n'est pas souvent médiatisé, on veut pousser cette culture parce qu'il y a un beau message»

Et quand on demande à Andrick qui est son idole, c'est sans surprise qu'il répond Manu Chao, le chanteur des années 1990-2000 aujourd'hui âgé de 63 ans.

Grâce à ce buzz, les écoutes sur la plateforme française Deezer ont explosé et il cumule plus de 122 000 écoutes par mois sur Spotify.

