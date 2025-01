Voici les villes les plus instagrammées d'Europe

Documenter nos vacances sur Instagram est devenu un rituel incontournable. Une entreprise spécialisée a identifié les villes les plus touchées.

Les pros appellent ça «photographie urbaine». Dans les faits, cela consiste à prendre une photo surexposée, mal cadrée et identique à des millions d'autres, et à la poster sur les réseaux sociaux. Indépendamment du nom qu'on lui donne, cette pratique est devenue incontournable: lorsqu'on est en vacances, on partage nos clichés sur Instagram.

Et pourtant, toutes les destinations ne rencontrent pas le même succès auprès des internautes: certaines villes seraient plus instagrammables - et donc instagrammées - que d'autres. Mais de quels lieux s'agit-il? L'entreprise spécialisée Ifolor a «passé au crible les réseaux sociaux» pour le découvrir.

Le résultat est le suivant:

Prague

19,1 millions de posts sur Instagram

Image: Shutterstock

Milan

23,4 millions de posts sur Instagram

Image: Shutterstock

Rome

30,6 millions de posts sur Instagram

Image: Shutterstock

Amsterdam

36,8 millions de posts sur Instagram

Image: Shutterstock

Madrid

50,9 millions de posts sur Instagram

Image: Shutterstock

Berlin

54,7 millions de posts sur Instagram

Image: Shutterstock

Barcelone

72,3 millions de posts sur Instagram

Image: Shutterstock

Istanbul

133 millions de posts sur Instagram

Image: Shutterstock

Paris

144 millions de posts sur Instagram

Image: Shutterstock

Londres

144 millions de posts sur Instagram

Image: Shutterstock

Qu'on se le dise, ce n'est pas particulièrement surprenant. Certes, personne ne s'attendait à voir Yverdon ou Donetsk dans le top dix, mais cette liste restitue plus ou moins fidèlement le classement des villes les plus visitées du continent. Logique, d'un côté, mais aussi révélateur d'une certaine uniformisation de nos comportements.

Quoi qu'il en soit, on remarquera que, comparées à ces hotspost, les villes suisses affichent des chiffres bien plus modestes. Zurich ne se retrouve que dans 7,6 millions de posts, Genève dans 4,8 et Bâle dans 3,7. Si vous voulez briller lors de vos prochaines vacances, vous savez ce qu'il vous reste à faire. (asi)