Image: shutterstock / watson

Top 7 des pires galères qui peuvent arriver avec votre passeport

Si vous ne cochez aucun de ces sept points, vous êtes prêt pour les vacances, bravo! (Sauf si votre maison dans le sud est infestée de sauterelles, mais ça, ça n'a surtout aucun rapport avec votre passeport.)

Les animaux vous veulent du mal

Vous voulez aller admirer des lions, des ours, des baleines et autres animaux sauvages quelque part sur cette planète cet été? Assurez-vous que votre propre bête féroce n'ait pas eu d'autres projets pour vous, genre vous faire faire le tour du pâté de maisons et jouer à la baballe dans le jardin. Rangez votre passeport dans un lieu sûr, votre chien ne veut pas aller au chenil pendant que vous vous la coulez douce et fera tout pour ruiner vos vacances.

Direction la fourrière dans 3... 2... 1...

Image: reddit

Les enfants, même combat

Les gosses face à un passeport, c'est un peu comme les bêtes féroces pseudo-domestiquées: il faut ranger soit l'enfant, soit la pièce d'identité dans un lieu sûr. Comme le premier n'est pas légal, je suggère de mettre le passeport dans une armoire. Ça peut très vite partir en coloriage party, sinon. Ce monsieur en a fait les frais. Ne soyez pas ce monsieur, mettez votre passeport en hauteur.

Attention aux trucs qui tachent

Ça peut peut-être faire un peu évident comme conseil, mais manifestement, il est bon de rappeler qu'on fait gaffe à ne pas renverser des trucs dessus. Et même si ça fait control freak de le glisser dans une pochette en plastique, c'est pas une mauvaise idée. Ce jeune homme, dont la crème solaire a explosé sur toutes ses affaires, y réfléchira sans doute à deux fois. Ayant moi-même massacré mon boarding pass avec du Coca, je vous assure que de ranger les papiers dans une pochette en plastique fait partie de ma travel routine. De rien.

C'est con, hein.

Image: reddit

N'hésitez pas à vérifier sa date de péremption

C'est une mésaventure qui est arrivée un jour à ma collègue Marie-Adèle. Moins d'une semaine avant son départ pour la Floride, elle a réalisé que son passeport était certes encore valable deux-trois mois, mais les Etats-Unis, comme beaucoup d'autres pays, exigent que le document soit valable encore au moins six mois. Après être passée par les cinq étapes du deuil de son voyage (déni, colère, marchandage, dépression, acceptation), elle a fini par courir dans tous les sens et fait faire un passeport d'urgence. Sachez que c'est faisable, mais tendu, et plus cher.

Je savais pas comment illustrer ce point, alors voici une photo de Marie-Adèle, vénère.

Et s'il faut le refaire...

Si vous êtes dans le cas de ma collègue, courez faire des photos! Courez, mais n'appuyez pas sur n'importe quel bouton. Ce monsieur s'est trompé. De toute évidence. Et je ne travaille pas à l'administration, mais je pense que les photos seront refusées.

A priori, il va falloir re-claquer douze balles dans le photomaton.

Image: reddit

Pensez à ne pas sortir du cadre

Si le monsieur du point précédent a maladroitement tenté de se rajouter des cheveux, cette jeune femme, en revanche, a vécu l'inverse. Partie faire une photo d'identité avec un gros chignon, elle a eu la surprise de se le faire couper par l'administration, car il dépassait du cadre. Une mésaventure capillaire qu'elle a racontée sur TikTok. Rappelez-vous qu'il faut être le plus fade possible pour bien réussir sa photo passeport.

Image: tiktok

Et on ne l'oublie pas... ;)

Si votre passeport n'est ni déchiqueté, ni colorié, ni couvert de crème solaire, c'est déjà pas mal. Encore faut-il ne pas l'oublier. Ça peut sembler extrêmement bête à dire tant c'est évident, mais c'est arrivé à un de mes proches, qui s'est pointé à Genève aéroport sans son passeport. Il y a aussi ce type qui a pensé à le prendre MAIS qui l'a oublié dans les toilettes de l'aéroport...

Image: reddit

Allez, vous y êtes presque, plus que le vol à prendre... ou l'affreux resto d'air d'autoroute pour la team voiture ;) bonnes vacances!

Vidéo: watson

Vous cherchez l'inspiration?

Vous avez eu des galères de passeport ou de voyage? Racontez-les dans les commentaires!

Si vous prévoyez de voyager au Japon, voici ce qui vous attend: