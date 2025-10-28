assez ensoleillé12°
DE | FR
burger
Divertissement
Valais

Voici onze bébés Saint-Bernard en images ❤️

Voici onze bébés Saint-Bernard en images ❤️

La Fondation Barry accueille une nouvelle portée de chiots Saint-Bernard.
28.10.2025, 10:4828.10.2025, 10:54

Onze chiots Saint-Bernard sont nés de la portée de «Plume du Grand St. Bernard» et de «Tipsy du Château Robert» le 19 octobre à la Fondation Barry à Martigny (VS). Le public pourra voir les chiots au parc martignerain à partir du 1ᵉʳ décembre.

«Les premiers jours des chiots sont cruciaux pour leur bien-être, et nos gardiennes et gardiens d'animaux veillent jour et nuit à leur santé, tout en accompagnant Plume, qui se porte à merveille», s'est réjoui la Fondation dans un communiqué mardi. Il s'agit de la première portée de la chienne Plume, âgée de presque trois ans.

Les chiots – sept mâles et quatre femelles – porteront tous un nom commençant par la lettre «Y». S'il faudra attendre le mois de décembre pour leur rendre visite, il est d'ores et déjà possible de les observer en direct grâce à une webcam, installée au chenil.

Bon assez causé, place aux images 👇

a Fondation Barry accueille onze chiots Saint-Bernard, visibles dès décembre ou déjà via webcam en octobre 2025.
Image: Fondation Barry
a Fondation Barry accueille onze chiots Saint-Bernard, visibles dès décembre ou déjà via webcam en octobre 2025.
Image: Fondation Barry
a Fondation Barry accueille onze chiots Saint-Bernard, visibles dès décembre ou déjà via webcam en octobre 2025.
a Fondation Barry accueille onze chiots Saint-Bernard, visibles dès décembre ou déjà via webcam en octobre 2025.
a Fondation Barry accueille onze chiots Saint-Bernard, visibles dès décembre ou déjà via webcam en octobre 2025.

Pour le côté historique, Plume est la descendante d'Ivoire du Grand St. Bernard, l'une des figures emblématiques de l'élevage d'il y a plus de quinze ans. Elle incarne aujourd'hui la sixième génération de cette lignée.

En moyenne, une vingtaine de chiots avec pedigree naissent chaque année à la Fondation Barry. Quelques-uns y restent, mais la plupart trouvent un foyer à l'âge de 10 semaines. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Pourquoi la frontière entre la Suisse et la France ne va pas «disparaître»
5
Pourquoi la frontière entre la Suisse et la France ne va pas «disparaître»
de Antoine Menusier
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
6
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
de Fred Valet
Chez Migros, «personne n’a remarqué cette erreur»
4
Chez Migros, «personne n’a remarqué cette erreur»
de Flavia Kälin, Raphael Bühlmann
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
8
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
de Alexandre Cudré
Thèmes
Quand le plus petit chien du monde rencontre le plus grand
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
2
Attention à ces changements de loi en novembre en Suisse
3
«Quotidien» se moque des seniors suisses à Lausanne
25 images et mèmes d'animaux qui font du bien
Les Cute News, vous les connaissez, et si vous êtes nouveau ici, installez-vous pour scroller cette page faite de «choupitude» et de bonne humeur.
Cute News pour tout le monde!
L’article