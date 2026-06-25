Qui est Kaytranada, le célèbre DJ qui va faire danser Pully?

En une décennie, Kaytranada est devenu l'une des figures les plus influentes de la scène électronique, du hip-hop et du R&B contemporain. Image: RCA Records

Pully accueille l'un des meilleurs DJ au monde

Le producteur et DJ canadien Kaytranada va transformer la petite ville lacustre en dancefloor avec son mélange de house, de hip-hop, de R&B et de funk dont le groove est unique.

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Le festival Pully Live présente cette année, parmi sa programmation de légendes un peu ringardes, une figure étonnante: aux côtés de Ricky Martin, Boy George et Jason Derulo, on retrouve Kaytranada, producteur et DJ de prestige sur la scène internationale et contemporaine.

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Avec sa signature sonore unique, le Haïtien-Canadien est en effet un ténor dans son domaine, ce qui lui a valu de collaborer avec les plus grands noms de la scène américaine. Une très longue liste dans laquelle on retrouve notamment The Weeknd, Pharrell Williams, Childish Gambino, Kendrick Lamar ou encore Snoop Dogg.

A côté de ses talents de producteur, Kaytranada est également un DJ d’exception, dont la maîtrise du rythme ferait danser même les plus réfractaires. L’homme fusionne avec fluidité la house, le hip-hop, le R&B et la musique électronique, avec un groove immédiatement reconnaissable.

Kaytranada, nom de scène de Louis Celestin, se révèle en 2013 avec son DJ set pour Boiler Room à Montréal. Sa prestation, devenue légendaire, propulse sa carrière internationale et le succès de son premier album studio, 99.9%. Sorti en 2016, ce premier disque est marqué par des collaborations avec Anderson .Paak, Little Dragon, Craig David, AlunaGeorge et BadBadNotGood, qui le valident en tant que producteur.

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Le beatmaker aux deux Grammys

Avec quatre albums qui vont suivre, Kaytranada marque l’histoire des Grammy Awards en 2021, devenant le premier artiste noir à remporter le prix du Meilleur album dance/électronique pour son opus Bubba. Lors de la même édition, il décroche également le trophée du Meilleur enregistrement dance pour son titre 10% (en collaboration avec Kali Uchis). L’artiste enchaîne également les nominations les années suivantes, confirmant son statut d’incontournable dans la musique électronique.

Quant à Ain't No Damn Way!, son dernier disque sorti en 2025, le prestigieux magazine américain Rolling Stone l’a placé dans sa liste très convoitée des meilleurs albums de l’année. L’album a également été mis en avant dans les coups de cœur de la rédaction pour sa contribution essentielle à la culture club.

Si les origines de sa musique tirent leurs racines du hip-hop, notamment des sons de J Dilla, l’un des beatmakers les plus influents du genre, les productions de Kaytranada porte également une identité queer que le musicien assume depuis ses débuts.

Avec son subtil mélange entre musique urbaine et clubbing, les sonorités du Montréalais sont autant chaleureuses et enveloppantes qu’elles donnent une envie irrésistible de bouger. Les habitants de Pully vont donc vibrer aux sons d’un homme qui a réinventé le funk. On les envie.

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