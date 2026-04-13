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Les stars s'en sont pris plein la tronche à Coachella

Pour ceux qui enrageaient de ne pas pouvoir participer au festival Coachella, consolez-vous: les conditions météo étaient loin d'être idéale pour les festivaliers.
Pour ceux qui enrageaient de ne pas pouvoir participer au festival Coachella, consolez-vous: les conditions météo étaient loin d'être idéale pour les festivaliers.capture d'écran: tiktok

Les stars s'en sont pris plein la tronche

Littéralement, puisqu'une tempête a fait bouffer aux participants du célèbre festival d'Indio, en Californie, du sable en quantités industrielles, tout au long du week-end.
13.04.2026, 11:4413.04.2026, 12:39
Marine Brunner
Marine Brunner

Les participants de Coachella 2026 n'ont pas seulement été remués par la programmation musicale frappadingue, le retour sur scène de Justin Bieber après plusieurs années d'absence, ou encore le prix du sandwich au poulet (30 dollars), de la tranche de pizza (20 dollars) ou de la bière (15 dollars).

Justin Bieber prend cher après Coachella

Ils ont aussi (et surtout) été secoués par les conditions météorologiques hors normes, qui ont fortement perturbé l'un des festivals les plus célèbres de la planète tout au long du week-end.

Concerts annulés et scènes détruites

Les problèmes ont démarré vendredi, lorsque les conditions venteuses (pourtant pas inhabituelles lors de l'évènement) ont provoqué l'annulation du concert très attendu DJ EDM Anyma, juste avant minuit, sur la plus grande scène du festival.

«En raison de vents violents qui ont perturbé le montage de la scène d'Anyma, ce dernier ne pourra pas se produire. Coachella et Anyma ont pris cette décision d'un commun accord, votre sécurité étant la priorité», ont indiqué les organisateurs dans un message peu après minuit, samedi matin.

Le vent a également semé la pagaille du côté du camping, renversant tentes et auvents.

INDIO, CA - APRIL 10, 2026: Festival goers walk past tents blown down by the wind during the Coachella Valley Music and Arts Festival at the Empire Polo Club on Friday, April 10, 2026, in Indio, CA. ( ...
Des tentes renversées par le vent vendredi soir, à Coachella.Image: Los Angeles Times

Après une accalmie samedi, qui a permis à Justin Bieber, les Strokes, David Byrne, Interpol, Addison Rae ou encore Nine Inch Noize de se produire sans encombres, dimanche, c'était au tour d'un camp ultra-exclusif d'être mis sens dessus dessous par les rafales.

Les looks de stars les plus ratés de Coachella

Réputé pour son ambiance de «colonie de vacances pour adultes» haut de gamme - comprenant piscine, bars VIP, boutiques, cours de Pilates reformer et ateliers de maquillage, le Camp Poosh accueille entre autres célébrités Kourtney Kardashian, la soeur de Kim.

Dans une vidéo virale sur TikTok, un participant a montré le luxueux centre de bien-être dévasté par les vents, qui ont déchiré les tentes, emporté la décoration et transformé cette oasis soigneusement aménagée en véritable désert de poussière.

@jackjerry Camp Poosh destroyed by a sandstorm #camppoosh #coachella ♬ Sandstorm - Darude

Preuve toutefois qu'on s'offrir un billet à Coachella, faire péter les paillettes, les thunes et les boots Chanel, mais quand même avoir de l'humour, certains influenceurs ont fait de mauvaise fortune bon coeur et ri de leurs malheurs. «Au cas où seriez FOMO...», a posté la créatrice de contenu Laura Lee sur ses réseaux sociaux.

Ce à quoi Coachella ressemble vraiment:

@laura88lee just in case you have fomo #coachella ♬ original sound - Laura88Lee
FOMO, en référence à la «Fear Of Missing Out», une forme d'anxiété sociale de rater un événement, une information ou une expérience que d'autres semblent vivre.tiktok

Bah! Et ce n'est pas pour quelques grains de sable dans les yeux et des tentes renversées qu'on allait pour autant plaindre les participants du festival qui réunit chaque année la crème de la crème de la pop et des célébrités.

D'autant que ces conditions météo n'avaient rien à voir avec celles autrement plus dantesques rencontrées par les festivaliers du Burning Man, en 2023, qui avaient pris des dizaines de milliers de personnes au piège dans la boue et fait un mort.

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