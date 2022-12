Est-ce la meilleure vidéo promo pour la Suisse? La pire? Un doux mélange des deux? captures d'écran instagram

Vidéo

La vidéo de ces stars coréennes en Suisse va vous filer un fou rire

Ces deux Coréens ont manifestement vécu leur best life en Suisse. Entre spa, neige et fondue, les vacances des deux amis donnent envie de leur faire signer un contrat avec l'office du tourisme du Valais.

Bon. On est (que) mardi, mais dans les starting-blocks avant Noël. Entre la fatigue et la frénésie, on est tombé sur cette pépite. On ne sait pas comment vous la pitcher, mais en tout cas, elle devrait vous mettre de bonne humeur, alors on vous l'offre, simplement. La pépite en question, c'est une vidéo de deux Coréens qui rigolent, en vacances en Valais.

Est-ce la meilleure vidéo promo pour la Suisse? La pire? Un doux mélange des deux? On y voit les deux amis rire dans ce qu'ils appellent leur #hahahatour, en sortant de la Coop, en mangeant de la fondue AVEC DU VIN ROUGE en costard (mais pourquoi...?) ou encore en tapant la pose devant le Cervin. Leur vidéo cumule plus de 6,3 millions de vues sur Instagram.

Vidéo: watson

L'un des auteurs de la vidéo, @rawoojinu, s'appelle Song Jin Woo. Il est acteur, youtubeur et manifestement un peu vendeur de rêve sur Instagram à ses heures perdues. Son camarade Yoo Se-yoon, @kkachi99, est un humoriste et animateur télé à Séoul. On n'a pas trouvé beaucoup plus d'infos, mais la vidéo se suffit à elle-même... ;)

