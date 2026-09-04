Vidéo: watson

Ils braquent un distributeur à pizzas et deviennent la risée du web

A Riom, dans le Puy-de-Dôme, dans le centre de la France, une équipe de malfaiteurs s’en est prise à un distributeur automatique de pizzas. Mais les images de leur opération ont surtout provoqué l’hilarité des internautes, qui n’ont pas manqué de commenter leur attirail et leur méthode.

Plus de «Divertissement»

C'était pourtant pas faute d'être bien équipés...

Une vidéo montrant une équipe de malfrats s’en prendre à un distributeur automatique de pizzas est devenue virale sur les réseaux sociaux, où elle a déjà été visionnée plusieurs milliers de fois. Et si les images ont autant circulé, ce n’est pas vraiment pour l’efficacité de l’opération. Les internautes se sont surtout amusés du contraste entre l’équipement des protagonistes... et leur cible pour le moins inhabituelle.

L’attirail déployé par les protagonistes et leur manière de s’en prendre à un simple distributeur ont effet fourni un terreau fertile aux commentaires moqueurs: «Je comprends même pas pourquoi ils n’ont pas pris une pizza», ironise ainsi un internaute cité par Le Dauphiné libéré. Un autre estime que les malfaiteurs «s’étaient préparés comme pour aller affronter le GIGN».



«On dirait une parodie» Le résumé d'un troisième.

L’histoire se termine en tout cas mieux pour les amateurs de pizzas que pour l’image des malfrats. Depuis les faits, précise Le Dauphiné libéré, le distributeur endommagé a été réparé et remis en service. Les clients peuvent donc à nouveau venir y chercher leur repas – avec une méthode nettement plus conventionnelle.

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Quant aux protagonistes de la vidéo, ils auront au moins réussi une chose: offrir aux réseaux sociaux quelques minutes de divertissement. Probablement pas l’objectif initial de l’opération. (mbr)

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