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Oubliez le Pumpkin Spice Latte: ces boissons sont plus tendance

A reporter&amp;apos;s pumpkin spice latte, purchased at a Starbucks in Baltimore. Researchers say the appeal of pumpkin spice-flavored items is less about the taste than the smell and its associations ...
Le Pumpkin Spice Latte perd du terrain aux Etats-Unis. Banane, pomme, miso ou hojicha: voici les saveurs qui pourraient marquer l’automne.Image: Tribune News Service

Oubliez le Pumpkin Spice Latte: ces boissons improbables sont tendance

Le règne du Pumpkin Spice Latte serait-il sur le point de s’achever? Aux Etats-Unis, la boisson culte de l’automne perd du terrain tandis que des créations beaucoup plus étonnantes, de la banane au miso, commencent à lui voler la vedette.
08.09.2026, 15:0408.09.2026, 15:04

L’automne est de retour – et avec lui débute également la saison des Pumpkin Spice Latte, Chai Latte et autres boissons du genre. Mais l’une des stars de l’automne semble perdre de sa superbe: le Pumpkin Spice Latte pourrait peu à peu abandonner son statut de boisson culte.

Le cauchemar des amateurs d'espresso est de retour
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McDonald’s a récemment annoncé qu’aux Etats-Unis, pour la première fois depuis dix ans, le Pumpkin Spice Latte ne figurerait pas sur sa carte d’automne, rapporte CNN. A la place, la chaîne de restauration rapide remplace le grand classique automnal par une autre saveur de saison: Caramel Apple Pie.

Starbucks reste numéro 1

McDonald’s n’a de toute façon jamais été l’adresse de référence pour les Pumpkin Spice Latte – contrairement à Starbucks ou Dunkin’ Donuts. Depuis que Starbucks a lancé cette boisson automnale pour la première fois il y a une vingtaine d’années, celle-ci est devenue un grand classique de la saison. La décision de McDonald’s laisse toutefois penser que l’enthousiasme des Américains pour cette boisson pourrait commencer à s’essouffler.

Avec la pomme, McDonald’s pourrait également avoir flairé une tendance.

«L’humble pomme pourrait devenir le prochain grand classique de l’automne»
La spécialiste des tendances Clare Conaghan auprès de CNN

Il a été constaté que, par rapport à l’année précédente, le nombre de cafés et autres enseignes proposant des saveurs de tarte aux pommes avait augmenté de 99%, tandis que les variantes à la pomme caramélisée progressaient de 49%. A titre de comparaison, le nombre d’établissements proposant des Pumpkin Spice Latte n’a augmenté que de 37%.

De nouvelles boissons deviennent tendance

Internet indique lui aussi que les épices à la citrouille pourraient être remplacées par d’autres arômes. Pinterest a constaté en août que les recherches effectuées sur sa plateforme pour du sirop de latte à la banane avaient bondi de 916%; celles concernant le café à la myrtille de 384%; et celles pour la mousse froide au marshmallow de 250%.

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Un récent rapport de Google Trends montre que l’intérêt pour le Pumpkin Spice pourrait être dépassé par celui suscité par des boissons tendance comme le matcha et le chai. Un coup d’œil aux recherches Google effectuées le mois dernier en Suisse confirme également cette tendance.

Il boit son matcha en chute libre au-dessus de la Suisse
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Selon le Washington Post, l’intérêt progresse aussi pour des saveurs telles que le caramel au miso, le miel au beurre noisette et le butterscotch fumé – mais également pour des arômes venus d’ailleurs comme le hojicha, un thé vert japonais.

Il est néanmoins encore trop tôt pour prédire quelles boissons deviendront les grandes tendances de cet automne.

Pumpkin Spice Matcha Latte
Starbucks réunit deux tendances en une seule avec son Pumpkin Spice Matcha Latte.Image: starbucks.ch

Les fans du Pumpkin Spice Latte peuvent toutefois se rassurer: la boisson n’a pas disparu. Chez Starbucks, la saison automnale a déjà commencé. Outre le classique Pumpkin Spice Latte, l’enseigne va jusqu'à proposer un Pumpkin Spice Matcha Latte. Il faut encore pour tous les goûts, dit-on.

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