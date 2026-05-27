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Ce moment entre Spider-Man et J.K. Simmons régale Internet

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Ce moment entre Spider-Man et J.K. Simmons est devenu viral

Au stade Citi Field de New York, mardi soir, l'équipe des Mets a peut-être encore perdu un match. Mais grâce à Spider-Man et J.K. Simmons, elle a au moins gagné la séquence la plus drôle de la soirée.
27.05.2026, 16:3327.05.2026, 16:33

Mardi soir, les New York Mets affrontaient les Cincinnati Reds au Citi Field. Mais sur les écrans géants du stade new-yorkais, le vrai spectacle n’était pas forcément sur le terrain de baseball. Parmi les célébrités présentes dans les tribunes se trouvait J.K. Simmons, venu assister à la rencontre. Sauf qu’un invité surprise a décidé de transformer sa soirée: Spider-Man himself.

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Dans une séquence diffusée par la chaîne SNY Mets et relayée par Clutch Points, un faux Spider-Man apparaît derrière l’acteur avec un exemplaire du Daily Bugle à la main. Une référence délicieuse pour tous ceux qui ont grandi avec la trilogie Spider-Man de Tobey Maguire, dans laquelle Simmons incarne l’irascible rédacteur en chef J. Jonah Jameson, obsédé par une seule chose: obtenir des photos de Spider-Man.

L’acteur de Whiplash, qui lui a valu un Oscar en 2014, semblait plutôt amusé par la scène. Et il n’était pas la seule personnalité de la soirée. Bill Fagerbakke, voix de Patrick dans Bob l'éponge, a lui lancé la première balle et annoncé la composition des Mets.

C'est le nouveau Spider-Man

Grand fan de baseball, J.K. Simmons soutient régulièrement les Detroit Tigers, l’équipe de sa ville natale. Il avait même joué le manager des Tigers dans For Love of the Game avec Kevin Costner.

CLEVELAND, OHIO - JUNE 27: Actor J.K. Simmons prepares to throw the ceremonial first pitch prior to a game between the St. Louis Cardinals and the Cleveland Guardians at Progressive Field on June 27, ...
J.K. Simmons est un mordu de baseball et un fervent supporter.Diamond Images

En revanche, côté terrain, l’ambiance était moins drôle pour les Mets. L’équipe restait sur quatre défaites consécutives avant ce deuxième match face à Cincinnati, avec un bilan inquiétant de 22 victoires pour 32 défaites. (mbr)

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