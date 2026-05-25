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Logitech se penche sur un problème bien connu des longs ongles

Logitech déclare adapter ses produits aux différents styles de dactylographie. Le fabricant vaudois livre ses conseils pour taper efficacement avec de longs ongles.

Benjamin Weinmann Suivez-moi

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Ils sont omniprésents dans les rues commerçantes: les salons de manucure. Les soins des ongles ont la cote, et les clientes en ressortent souvent avec des ongles longs, décorés de toutes sortes de couleurs et de motifs.



Mais voilà: avec de tels ongles – qu’ils soient naturels ou posés –, taper sur un clavier d’ordinateur devient vite un défi. Et cela peut aussi poser problème aux collègues de bureau, confrontés à l'incessant «clic-clac» des ongles tapotant les touches.

La question a retenu l’attention de Hanneke Faber, directrice du fabricant d’accessoires informatiques Logitech, basé à Lausanne. Sur la plateforme Linkedin, elle a récemment consacré une publication au sujet. Logitech figure en effet parmi les plus grands producteurs mondiaux de claviers.

La Néerlandaise, ancienne responsable de la marque Knorr, y déclare:



«Chez Logitech, nous passons beaucoup de temps à réfléchir à la manière dont les gens travaillent – et cela nous mène parfois à des sujets inattendus, comme la frappe avec de longs ongles. Si vous avez déjà essayé, vous savez que cela change votre manière de taper.»

Certaines personnes posent en effet leurs doigts plus à plat, laissant les ongles glisser au-dessus des touches, tandis que d’autres adoptent une position plus recourbée et frappent avec le bout des doigts. La directrice de Logitech poursuit:

«Ces styles très différents ont des implications directes sur la conception des claviers»

Selon Hanneke Faber, «la technologie doit s’adapter aux utilisateurs – y compris à leur style personnel», qu’il s’agisse d’ergonomie, d’accessibilité ou de détails du quotidien. Logitech affirme travailler précisément dans ce sens et renvoie vers plusieurs articles de blog sur son site.

«Pas un sujet de niche »

Delphine Donné, qui occupe la fonction de «General Manager Personal Workspace Solutions» chez Logitech, est notamment responsable de l’amélioration du design des claviers.



«Ce n’est pas un sujet de niche, mais une réalité quotidienne pour beaucoup de personnes», explique-t-elle. L’entreprise mène des études ciblées avec des utilisatrices et utilisateurs aux ongles longs afin d’identifier les configurations les plus efficaces. Elle analyse aussi les avis clients pour détecter des pistes d’amélioration.

Reste qu’«il n’existe pas de solution universelle», souligne Delphine Donné. Logitech cherche donc à proposer différentes options permettant à chacun de trouver une solution adaptée.

Les conseils de l'experte

La question ne se limite pas à la longueur des ongles. Logitech a réalisé il y a quelques années que ses souris et claviers, majoritairement noirs et disponibles en une seule taille standard, ne convenaient pas à tout le monde.



Delphine Donné relève:

«Ils n’étaient même pas adaptés à mes petites mains et à ma morphologie»

L’entreprise a depuis élargi son offre pour mieux tenir compte des différentes anatomies et styles d’utilisation. Aujourd’hui, la gamme est pensée pour divers comportements de frappe. L’experte partage aussi quelques conseils pratiques:

Identifier son style de frappe : tape-t-on avec la pulpe des doigts ou avec la pointe des ongles? Ce choix est déterminant. Une frappe à plat s’accommode mieux d’un clavier fin, de type ordinateur portable. En revanche, une frappe avec les ongles est plus adaptée à un clavier mécanique, offrant davantage d’espace entre les touches et limitant les erreurs involontaires.

: tape-t-on avec la pulpe des doigts ou avec la pointe des ongles? Ce choix est déterminant. Une frappe à plat s’accommode mieux d’un clavier fin, de type ordinateur portable. En revanche, une frappe avec les ongles est plus adaptée à un clavier mécanique, offrant davantage d’espace entre les touches et limitant les erreurs involontaires. Prêter attention à la surface des touches : «La texture des touches est essentielle», souligne-t-elle. Trop lisse, elle laisse les ongles glisser entre les touches. Une surface mate ou une forme guidant la pointe de l’ongle améliore le confort de frappe.

: «La texture des touches est essentielle», souligne-t-elle. Trop lisse, elle laisse les ongles glisser entre les touches. Une surface mate ou une forme guidant la pointe de l’ongle améliore le confort de frappe. Tester des accessoires : de fines protections en silicone ou des films adhésifs transparents peuvent être appliqués sur les touches. «Ils réduisent le contact entre l’ongle et la touche, protègent la manucure et atténuent le bruit.»

: de fines protections en silicone ou des films adhésifs transparents peuvent être appliqués sur les touches. «Ils réduisent le contact entre l’ongle et la touche, protègent la manucure et atténuent le bruit.» S’entraîner sur smartphone : de nombreux utilisateurs tapent avec le côté du pouce sur leur téléphone plutôt qu’avec la pulpe. «Cette technique peut en partie être transposée sur un clavier.»

: de nombreux utilisateurs tapent avec le côté du pouce sur leur téléphone plutôt qu’avec la pulpe. «Cette technique peut en partie être transposée sur un clavier.» Privilégier le confort à la vitesse: «Il faut du temps pour que la mémoire musculaire s’adapte», rappelle-t-elle. «Mieux vaut d’abord viser la précision avant de retrouver sa vitesse de frappe habituelle.»

(adapt. tam)