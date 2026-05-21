Pourquoi cette série Marvel est en noir et blanc

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Ce nouveau Spider-Man va ressembler à un film des années 30

Oubliez le spandex rouge et bleu et les vannes d’adolescents au lycée. Ce nouveau Spider-Man s’apprête à bousculer tous les codes du genre des superhéros. Le 27 mai, Prime Video lancera Spider-Noir, une série portée par un Nicolas Cage et qui s'annonce ultra rétro.

Plus de «Divertissement»

Loin des blockbusters colorés de Marvel, Spider-Noir nous plonge dans le New York des années 30, en pleine Grande Dépression. Nicolas Cage y incarne un détective privé vieillissant, cynique et un poil alcoolique, qui doit faire face à son passé d'unique superhéros de la ville. L'ambiance est lourde, poisseuse, directement héritée des romans policiers de l'âge d'or d'Hollywood.

Le pari fou du monochrome

Ce n'est pas tant le scénario mais plutôt le choix esthétique d'Amazon qui enflamme le web. Car pour coller à cette ambiance de «film noir», la production a misé sur un concept inédit: la série sera disponible en deux versions. Les spectateurs pourront choisir de la regarder de manière classique ou de basculer sur une version intégralement en noir et blanc.

La bande-annonce finale de la série «Spider-Noir» Vidéo: watson

A une époque où le public sature avec les blockbusters bourrés d'effets spéciaux numériques et de fonds verts à tire-larigot, ce retour à l'épure graphique est un pari plutôt audacieux. En tout cas, cela confère à la série une patte artistique immédiate. Une véritable stratégie pour se démarquer dans le catalogue des plateformes de streaming.

Reste maintenant à savoir si le grand public suivra Nicolas Cage dans ce voyage rétro... Réponse à la fin du mois!

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