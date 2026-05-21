assez ensoleillé24°
DE | FR
burger
Divertissement
Séries

Pourquoi cette série Marvel est en noir et blanc

Vidéo: watson

Ce nouveau Spider-Man va ressembler à un film des années 30

Oubliez le spandex rouge et bleu et les vannes d’adolescents au lycée. Ce nouveau Spider-Man s’apprête à bousculer tous les codes du genre des superhéros. Le 27 mai, Prime Video lancera Spider-Noir, une série portée par un Nicolas Cage et qui s'annonce ultra rétro.
21.05.2026, 16:5821.05.2026, 16:58
Jérémie Crausaz

Loin des blockbusters colorés de Marvel, Spider-Noir nous plonge dans le New York des années 30, en pleine Grande Dépression. Nicolas Cage y incarne un détective privé vieillissant, cynique et un poil alcoolique, qui doit faire face à son passé d'unique superhéros de la ville. L'ambiance est lourde, poisseuse, directement héritée des romans policiers de l'âge d'or d'Hollywood.

Le pari fou du monochrome

Ce n'est pas tant le scénario mais plutôt le choix esthétique d'Amazon qui enflamme le web. Car pour coller à cette ambiance de «film noir», la production a misé sur un concept inédit: la série sera disponible en deux versions. Les spectateurs pourront choisir de la regarder de manière classique ou de basculer sur une version intégralement en noir et blanc.

Spider-Man revient, mais pas comme vous l'imaginez
La bande-annonce finale de la série «Spider-Noir»Vidéo: watson

A une époque où le public sature avec les blockbusters bourrés d'effets spéciaux numériques et de fonds verts à tire-larigot, ce retour à l'épure graphique est un pari plutôt audacieux. En tout cas, cela confère à la série une patte artistique immédiate. Une véritable stratégie pour se démarquer dans le catalogue des plateformes de streaming.

Reste maintenant à savoir si le grand public suivra Nicolas Cage dans ce voyage rétro... Réponse à la fin du mois!

Pour savoir la raison de ce choix étrange c'est par ici 👇

Vidéo: watson
Fan de cinéma? Ces articles pourraient vous intéresser!
Ça fait déjà polémique
Ça fait déjà polémique
de Sainath Bovay
Ça promet
Ça promet
de Marine Brunner
Il assassine ce film français en direct et c’est très cruel
1
Il assassine ce film français en direct et c’est très cruel
de Fred Valet
«La Femme de ménage» avec Sydney Sweeney est un vrai plaisir coupable
«La Femme de ménage» avec Sydney Sweeney est un vrai plaisir coupable
de Sainath Bovay
«L'Odyssée» se dévoile dans une première bande-annonce
1
«L'Odyssée» se dévoile dans une première bande-annonce
Le nouvel Avatar vous fera le plus grand bien
Le nouvel Avatar vous fera le plus grand bien
de Sainath Bovay
Ces 10 films improbables sont de vrais rituels de Noël dans le monde
Ces 10 films improbables sont de vrais rituels de Noël dans le monde
de Oliver Baroni
Ce film suisse pourrait bien être en route pour les Oscars
Ce film suisse pourrait bien être en route pour les Oscars
de Thomas Studer

Au fait... pourquoi les films et les séries ont-ils perdu leurs couleurs?

Vidéo: watson
Thèmes
Qui sera le prochain James Bond?
1 / 15
Qui sera le prochain James Bond?
Aaron Taylor-Johnson à Locarno, le 3 août 2022. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
source: keystone / urs flueeler
partager sur Facebookpartager sur X
Les 6 cascades les plus zinzins de Tom Cruise
Video: watson
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Spotify change son logo et Internet pète un câble
Une boule disco à la place du célèbre logo vert: Spotify a décidé de célébrer ses 20 ans avec une transformation très scintillante de son application. L'idée a surtout eu don de déclencher une avalanche de réactions moqueuses sur les réseaux sociaux.
Depuis la mi-mai, le logo de Spotify apparaît sur de nombreux téléphones sous la forme d’une boule disco en trois dimensions.
L’article