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Ce pilote craque complètement à l’arrivée de Curaçao aux Etats-Unis

Si l’équipe de Curaçao n’a peut-être pas les moyens des grandes nations du football, elle compense largement par sa bonne humeur. La preuve avec cette vidéo virale d'un pilote de ligne, qui n'a guère pu retenir son enthousiasme à l'arrivée des supporters aux Etats-Unis.

Plus de «Divertissement»

Alors que les grandes sélections débarquent souvent dans un protocole millimétré (enfin... presque toujours), Curaçao continue de séduire les internautes avec son sens de la fête. Mais pas seulement: même les réputés très sérieux pilotes de l'air cèdent à l'énergie vibrante de l'équipe de l'île des Caraïbes et de ses supporters.

La preuve pas plus tard que cette semaine, dans une vidéo relayée par beIN Sports: on y découvre le pilote d’avion visiblement emporté par l’ambiance à l’arrivée de l’équipe nationale aux Etats-Unis, allant jusqu'à exécuter quelques pas de danse sur le tarmac. Une démonstration de joie spontanée qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Et quelle danse! Vidéo: watson

Ce n'est là qu'une parmi les nombres séquences devenues virales autour de la sélection caribéenne avant le début du Mondial. Quelques jours plus tôt, l’arrivée des joueurs dans un simple bus scolaire avait déjà amusé et conquis de nombreux fans, loin du luxe habituellement associé à la compétition.

En parlant de professionnel qui peut difficilement retenir son enthousiasme... Même les agents de sécurité craquent pour Bad Bunny

Pour de nombreux internautes, Curaçao est en train de s’imposer comme l’une des équipes les plus sympathiques du tournoi. Et même si le résultat sportif reste à écrire, la sélection a déjà réussi quelque chose d’essentiel: offrir quelques-uns des moments les plus chaleureux et authentiques de cette Coupe du monde 2026. (mbr)

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