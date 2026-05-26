L'artiste française Laury Layani est allée apporter un tableau très spécial au légendaire joueur de tennis serbe - et ce n'est pas la première fois. image: instagram

C'était vraiment trop chou

Avant de débuter son dixième Roland-Garros dimanche, Novak Djokovic a pris quelques instants pour rencontrer une fan venue lui offrir un cadeau très spécial: un tableau où il est représenté avec sa fille.

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Avant même son entrée sur les courts de Roland-Garros, Novak Djokovic a offert aux internautes l’un des moments les plus touchants du tournoi. Le Serbe a pris le temps de rencontrer une jeune artiste française, venue lui offrir un portrait le représentant avec sa fille, Tara, âgée de six.

Alors qu’il arrivait en voiture aux abords du tournoi parisien, Novak Djokovic a aperçu une jeune femme tenant un tableau coloré à bout de bras. Quelques secondes plus tard, le champion serbe demandait à son chauffeur de s’arrêter. «C'est joli!» s'exclame-t-il, en français et un large sourire aux lèvres.

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Accompagné de sa femme Jelena ainsi que de leurs enfants Stefan et Tara, Djokovic est descendu du véhicule pour rencontrer l’artiste, Laury Layani. La peintre française lui a offert une œuvre le représentant aux côtés de sa fille cadette, dans son style pop art très reconnaissable.

Visiblement touché, le joueur a pris le temps d’admirer le tableau, de la serrer dans ses bras, puis d’échanger quelques mots avec elle et de remercier chaleureusement la jeune femme. Sans oublier de lui assurer!

«Nous avons toujours tes tableaux!» Novak Djokovic à Laury Layani

«Mais non?!» s'émeut la peintre.

En effet, Laury Layani n’en est pas à son premier coup d’éclat. Comme le rapporte L’Equipe, cette architecte d’intérieur de profession s’est fait connaître ces dernières années grâce à ses portraits très colorés de stars du sport, qu’elle offre souvent directement aux athlètes eux-mêmes. Lewis Hamilton, Stephen Curry ou encore Olivier Giroud figurent parmi les célébrités qu’elle a déjà peintes.

En 2023, par exemple, la jeune femme a rencontré Lewis Hamilton et lui a donné le sien. image: instagram

Novak Djokovic posséderait plusieurs de ses œuvres chez lui. Laury Layani expliquait récemment avoir gardé contact avec le joueur sur Instagram après une première rencontre à Paris-Bercy, au point de découvrir plus tard que ses tableaux étaient accrochés dans les chambres des enfants du champion serbe.

La vidéo tournée devant Roland-Garros montre d’ailleurs une relation déjà très chaleureuse entre les deux. Et dans un tournoi souvent dominé par la pression et les polémiques, cette parenthèse artistique et familiale a offert une image particulièrement détendue du triple vainqueur parisien, titré Porte d’Auteuil en 2016, 2021 et 2023. (mbr)

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