Ces sept chiens, tous voisins et originaires du même village, avaient été volés dans trois foyers différents. instagram

L'histoire de cette bande de chiens a bouleversé Internet

En Chine, un groupe de sept chiens disparus a provoqué un buzz mondial après avoir parcouru 17km dans un froid glacial pour rentrer à la maison. Le leader de la bande? Nul autre qu'un corgi au nom poétique. Récit de cette odyssée canine digne d'un Disney.

Plus de «Divertissement»

Certaines histoires sont encore plus jolies que dans les films d'animation. C'est le cas de cette bande de sept chiens, composée notamment d'un golden retriever, d'un labrador, d'un berger allemand et d'un pékinois, égarée aux abords d'une autoroute à Changchun, capitale de la province de Jilin, dans le nord-est de la Chine.

En tête du peloton? Un corgi, identifié plus tard dans les médias chinois sous le nom de Dapang - «gros gras».



Sympa pour Dapang. instagram

Sur la vidéo, initialement mise en ligne le 16 mars par un internaute sur la plateforme Douyin et presque immédiatement devenue virale, on distingue le petit groupe improbable affronter les températures régionales frigorifiques (elles tombent facilement en dessous de 0°C pendant la nuit), pour tenter de retrouver le chemin de leur domicile, près d'une autoroute très fréquentée.

«Ils ressemblent à une bande de petits frères en détresse, agissant à l'unisson – rien à voir avec des chiens errants» Lu, auteur de la vidéo, au média chinois Dahe Daily

Une meute de chiens échappent de l’abattage en sautant d'un camion Vidéo: watson

Des images qui ont notamment frappé Tong Tong, bénévole au sein d'un refuge local pour chiens errants qui, selon la correspondante en Chine du Guardian, s'est aussitôt lancée dans une opération de porte-à-porte dans les villages voisins pour tenter de les retrouver et de les mettre en sécurité.

«Le matin du 18 mars, je me suis réveillée et j'ai constaté qu'il neigeait à Changchun. J'étais particulièrement inquiète pour les sept chiens, craignant qu'ils n'aient rien mangé ni bu. J'ai donc emprunté un drone et je suis partie à leur recherche» Tong Tong, dans une vidéo publiée par le centre de sauvetage

Heureusement, la situation a connu un heureux dénouement dès le soir même. La propriétaire du corgi et de deux autres chiens a déclaré aux médias chinois qu'après quatre jours d'angoisse, elle était sur le point d'abandonner ses recherches, lorsque Dapang est entré par hasard dans la maison. Ses compères, eux, ont été récupérés par un autre villageois, avant de retrouver leur foyer.

Selon les témoignages, les chiens, tous voisins et originaires du même village, avaient voyagé pendant près de deux jours, parcourant plus de 17 kilomètres.

Les raisons de cette disparition n'ont pas manqué de faire l'objet d'intenses discussions et rumeurs sur les réseaux sociaux. Alors que d'aucuns spéculaient sur la possibilité que les animaux aient été kidnappés pour leur viande, toujours consommée comme mets de choix dans certaines régions de Chine, le bureau provincial de la culture et du tourisme de Jilin a écarté cette hypothèse.

Lequel a assuré que les chiens s'étaient éloignés d'eux-mêmes, attirés par la chienne berger allemand en chaleur, et qui comptait déjà plusieurs fugues à son actif.

Les médias d'Etat ont averti que cet incident «illustre les lacunes de la diffusion de l'information en ligne: un mélange d'informations vraies et fausses, où des spéculations subjectives sont facilement prises pour des faits et propagées».

Quoi qu'il en soit, l'affaire n'a pas manqué de susciter un mélange de fascination et de vives émotions chez les internautes, qui y ont vu la version incarnée d'un Disney ou de Paw Patrol. (mbr/sbo)

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