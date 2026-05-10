Six films suisses seront présentés au Festival de Cannes

Le Festival de Cannes sera l'occasion pour six films suisses d'être présentés pour la première fois. Keystone

Le cinéma suisse sera représenté par six productions lors du Festival de Cannes, dont deux en compétition.

Plus de «Suisse»

Six films suisses seront présentés en première mondiale au Festival de Cannes, qui se tient de mardi au 23 mai. Parmi eux, la coproduction minoritaire helvétique «I’ll be gone in June» de la réalisatrice allemande Katharina Rivilis sera en compétition dans la section officielle Un Certain Regard.

Le film est coproduit par les sociétés allemandes Road Movies et Wolfskind Films ainsi que par la société suisse 8Horses d’Olga Lamontanara et Simon Jaquemet. Le réalisateur allemand Wim Wenders figure également parmi les producteurs.

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Le long-métrage, situé aux États-Unis sur fond des attentats du 11 septembre 2001, suit Franny, une adolescente allemande de 16 ans, qui participe à un échange scolaire aux Etats-Unis. La jeune fille rencontre Elliott, un garçon dont la tristesse fait écho à la sienne, et avec qui elle entame une relation.

Des Vaudois sélectionnés

Dans la sélection officielle, dans la catégorie La Cinef, qui met l’accent sur les films de nouveaux talents, figure également «Always wanted to be God, never wanted to do good» des Vaudois Noa Epars et Marvin Merkel, étudiants à la Haute école d’art et de design (HEAD) de Genève.

Ce court-métrage multi-primé, un mélange de fiction, de documentaire et de cinéma expérimental, revient sur des actes de vandalisme commis en octobre 2009 et février 2010 sur des croix de montagne par le guide de montagne Patrick Bussard.

Deux films à la Semaine de la critique

Deux films suisses ont été sélectionnés pour la 65e Semaine internationale de la critique, section parallèle du Festival de Cannes. Il s’agit de «Dua» de la réalisatrice kosovare Blerta Basholli, une coproduction entre la Suisse, la France et le Kosovo, et de «I think you should be here» de la réalisatrice lituanienne basée à Genève Anna-Marija Adomaitytė et du cinéaste français Elie Grappe, installé à Vevey (VD). Ce dernier s'était fait connaître avec «Olga» (2021), un film sur une gymnaste ukrainienne en exil.

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«Dua», coécrit par Basholli et la Genevoise Nicole Borgeat, se déroule à la fin des années 1990 au Kosovo, sur fond de guerre imminente. Le film s'intéresse au parcours de Dua, une adolescente de 13 ans qui lutte pour s’intégrer et qui, grâce à une amie, trouve la résilience pour tracer son propre chemin.

Le court-métrage documentaire «I think you should be here» est produit par la société genevoise Bande à part Films. Il met en scène sept jeunes Genevoises, chacune dans sa chambre, qui revisitent leurs souvenirs sur TikTok tout en dansant.

Le producteur suisse Dan Wechsler participe également avec sa société Bord Cadre Films au film «Les roches rouges» («Red Rocks») du réalisateur français Bruno Dumont, une coproduction entre la France, l’Italie, l’Espagne et le Portugal.

Aussi dans le programme indépendant

Dans le programme Acid (Association du cinéma indépendant pour sa diffusion) figure «Virages», écrit et réalisé par la Franco-Suisse Céline Carridroit et Aline Suter, née à Genève et de langue maternelle romanche.

Ce film, coproduit par la Suisse et la France, raconte l’été de Johanna à Genève, où elle travaille pour un horloger de luxe. La jeune femme décide de se lancer dans la mécanique pour remettre en marche sa Volkswagen Coccinelle.

Une autre première œuvre, coproduction franco-allemande avec participation minoritaire suisse, «Gabin» du réalisateur français Maxence Voiseux, a été sélectionnée à la Quinzaine des cinéastes, autre section parallèle du festival. Situé dans le nord de la France, le film suit Gabin sur dix ans. Destiné à reprendre la boucherie familiale, le garçon nourrit d’autres ambitions

Les réalisateurs suisses ne sont pas en reste

Deux films réalisés par des cinéastes suisses, mais sans production helvétique, ont également été sélectionnés. Il s’agit de «L’Affaire Marie-Claire» de Lauriane Escaffre et de l’acteur et réalisateur franco-suisse Yvo Muller, retenu dans le programme «Séance spéciale», ainsi que du premier long métrage de la réalisatrice italo-suisse Sarah Arnold, «L’Espèce explosive», sélectionné à la Quinzaine des cinéastes.

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«L’Espèce explosive» se déroule dans le nord-est de la France, où des sangliers ravagent les champs, attisant les tensions entre agriculteurs et chasseurs. Brun, un agriculteur ruiné, disparaît après avoir perdu le contrôle. Un an plus tard, le gendarme Fulda enquête et découvre la piste des «Attila», d’énormes sangliers. Entre problèmes personnels et méthodes contestables, il ne peut compter que sur l’aide de la psychologue Stéphane, interprétée par l’actrice franco-suisse Ella Rumpf, césarisée pour «Le Théorème de Marguerite» (2023)

La productrice suisse Fabiana Seitz a elle été sélectionnée dans le programme New Producers Room, dédié aux talents émergents, précise encore la fondation suisse de promotion du cinéma. Enfin, la productrice tessinoise Michela Pini a été retenue dans le programme Producers on the Move de la European Film Promotion, qui se déroule à Cannes pendant le festival. (btr/ats)