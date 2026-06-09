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Une cascade inspirée d’Assassin’s Creed bat un record mondial

Pour célébrer la sortie d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Red Bull a donné vie à l’une des figures les plus emblématiques de la saga. Résultat: un nouveau record du monde a été établi lors d’un spectaculaire saut dans une botte de foin.

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Le «Leap of Faith» («saut de la foi») est sans doute l’une des séquences les plus célèbres de la franchise Assassin’s Creed. Dans les jeux d’Ubisoft, les assassins plongent depuis des hauteurs vertigineuses avant d’atterrir sans encombre dans une botte de foin ou dans l’eau.

Quatre athlètes de renommée mondiale ont donné vie aux mouvements emblématiques d'Assassin's Creed. Image: red bull media house

Pour célébrer le lancement d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Red Bull a décidé de recréer cette cascade dans le monde réel. Pour l’occasion, plusieurs athlètes spécialisés en parkour, freerunning et plongeon se sont retrouvés à Long Island, aux Bahamas, afin de reproduire différents mouvements inspirés de la saga.

L’un des moments forts de l’événement a été la tentative de record du monde du plus haut «Leap of Faith» réalisé dans une botte de foin. Le spécialiste australien du parkour Dominic Di Tommaso, plus connu sous le nom de Dom Tomato, a réussi un saut de 18 mètres, dépassant ainsi l’ancienne marque de 17 mètres.

Mais l’exploit n’a pas duré longtemps. La freerunneuse française Lilou Ruel a ensuite fait encore mieux en s’élançant d’une hauteur de 18,2 mètres pour atterrir elle aussi dans le foin, établissant un nouveau record du monde.

Vidéo: watson

La performance a été filmée dans le cadre d’une vidéo promotionnelle diffusée sur les chaînes de Red Bull Gaming. On y retrouve également le freerunner Pavel «Pasha» Petkuns et la plongeuse de haut vol Molly Carlson, qui participent à d’autres défis inspirés de l’univers d’Assassin’s Creed. (mbr)