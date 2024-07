Vidéo: watson

C'est un génie

Drew Dirksen, un youtubeur américain, s'est littéralement fabriqué des montagnes russes à domicile. L'incroyable installation ne s'étend pas que dans le jardin.

Si enfant, vous étiez dans l'équipe des casse-cous, vous avez probablement tenté de dévaler l'escalier dans une corbeille à linge, au grand dam de vos parents.

Certains de ces enfants sont aujourd'hui devenus des adultes, et ils ont toujours autant le goût pour les sensations fortes. Un peu comme Drew Dirksen, un youtubeur américain.

Celui-ci a tenté de construire des montagnes russes, non seulement dans son jardin, mais également dans sa maison. En effet, l'audacieux parcours traverse aussi sa demeure.

Rassurez-vous, point de loopings et de chutes vertigineuses dans cette attraction: le parcours est relativement plat, et le chariot est propulsé par un skateboard électrique, aidé par la gravité et le poids du corps du passager. Encore heureux, parce que les «voyageurs» ne sont retenus ni par une barre, ni par un harnais de sécurité.

Pour créer une telle infrastructure, Drew Dirksen s'est muni de beaucoup d'huile de coude, de bois pour fabriquer la structure, et de barres en métal en guise de rails.

Le wagonnet quant à lui utilise des roues de skateboard afin de glisser sur les barres. L'ensemble est propulsé par un skateboard électronique. Le siège, enfin, provient d'un ancien bateau de pêche.

Le DIY (do it yourself ) est la spécialité du youtubeur Drew Dirksen. Dernièrement, l'américain s'est fabriqué un trampoline en guise de lit pour pouvoir sauter dessus comme quand il était petit. Comme quoi, pour rester un enfant, il suffit juste d'être un peu débrouille.