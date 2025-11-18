Alice et Jonathan se sont mis en couple après l'émission, en décembre 2024. Image: watson

Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant

Jonathan, candidat de la version française de Love is Blind, est accusé par son ex Alice, rencontrée dans l’émission, de violences psychologiques.

Jonathan, le candidat de l'émission Pour le meilleur et à l'aveugle, dont la tentative de couple avec Cynthia s'est soldée en échec, s'était mis en couple avec une autre candidate apparue en début d'émission: Alice. Cette pétillante vendeuse de glaces était passée quasiment inaperçue dans le programme.

Cette révélation s'est faite dans l'épisode «réunion» qui montrait l'évaluation des couples, plusieurs mois après la fin de l'émission. Dans des séquences inédites, les téléspectateurs ont pu découvrir l’alchimie qui s'était installée entre les deux candidats lorsqu’ils se découvraient sans se voir dans les fameuses capsules qui font le succès du show de dating.

Jonathan et Alice avaient révélé être en couple depuis la fin décembre 2024. Désormais séparée de lui, Alice a publié, dimanche 16 novembre, un post Instagram dans lequel elle l’accuse, sans le nommer, de «manipulation psychologique». Elle revient sur cette relation et justifie le fait d’en parler publiquement par sa volonté «d’aider d’autres femmes qui pourraient se trouver dans la même situation».

«Je ne cherche pas le clash. Je partage simplement mon vécu et mon ressenti. Je ne souhaite pas que cette personne subisse du harcèlement ou des insultes. Ce que je partage ici peut surprendre, surtout si vous le connaissez sous un autre jour. Certaines attitudes, en privé, révèlent une tout autre réalité: des colères impulsives, des paroles rabaissantes, ou un manque de respect qui contraste avec l’image publique. Pour moi, il est important de témoigner, de poser des limites et d’alerter, parce qu’à l’époque, j’aurais aimé qu’on m’ouvre les yeux. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, sachez que vous n’êtes pas seul. Parlez-en à des personnes de confiance.» Alice, dans sa publication Instagram

Alice a décidé de prendre la parole sur les violences psychologiques dont elle dit avoir été victime près d’un mois et demi après la diffusion de cet épisode où leur couple a été révélé. L’ex-candidate relate aussi plusieurs propos violents et dégradants que lui aurait tenus Jonathan durant leur idylle. Notamment:

«Tu ne sais pas ce dont je suis capable»

« Ferme ta gueule, sinon je vais devenir méchant»

«Ne t’étonne pas d’être une femme seule et sans enfant à 36 ans»

«Tu seras une mauvaise mère»

Si Alice n’est pas partie tout de suite, c’est parce qu’entre les moments où Jonathan devenait sanguin, celui-ci s’excusait, explique-t-elle. Un mécanisme fréquent dans les relations toxiques. Elle raconte avoir pris conscience de ces violences lorsqu’elle a appris à poser des limites.

Des violences conjugales

Pour Alice, son expérience s’apparente à de la violence psychologique et conjugale:

«Les manipulations psychologiques sont invisibles, mais elles existent. Elles brisent émotionnellement et épuisent. L’amour, le vrai, ne te fait pas douter de ta valeur» Alice

Elle joint d’ailleurs à son post le «Violentomètre», un outil de prévention mis en place par l'Observatoire des violences faites aux femmes afin de mesurer le degré de violence dans un couple, à l’aide de 23 critères.

Le Violentomètre Image: ofvff

Jonathan n’a pas réagi à ces accusations. Alice, de son côté, n’aspire qu’à prévenir d’éventuelles autres victimes. Une initiative qui intervient à quelques jours de la Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre prochain.