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Nestlé sort les grands moyens pour protéger ses barres KitKat

Depuis que la multinationale suisse s’est fait piquer 12 tonnes de chocolat, elle semble sur les dents. Au Canada, des voitures blindées escortent les camions de livraison et des agents surveillent même les rayons. Mmmh... vraiment?

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Quand le marketing a du talent, il nous fait un peu oublier qu’il n’existe en réalité que pour nous faire dépenser de l’argent. C’est le cas de l’agence Courage qui, cette semaine, a déployé pas mal d’humour pour que Nestlé sorte saine et sauve du vol tonitruant, en Italie, de 12 tonnes de barres KitKat qui avait fait le tour du monde.

Oui, c’est une campagne de pub.

Watson avait révélé cette information en exclusivité: Nestlé s'est fait voler des KitKat valant un million de francs

Tout commence avec une offre d’emploi, publiée par KitKat sur ses réseaux sociaux. La multinationale suisse, qui possède la célèbre marque de chocolat, cherche alors à recruter des «agents de sécurité professionnels débordant d’énergie», au Canada.

«Les candidats doivent justifier d'une solide expérience dans la protection de biens de grande valeur et de premier plan. Ils doivent être passionnés par les pauses et la prévention des effractions. Les marchandises précieuses ont besoin d'être protégées»

Dans la foulée, une première vidéo fait son apparition. On y voit un camion de livraison KitKat tailler la route une poignée de secondes, escorté par des véhicules dignes d’un convoi présidentiel. Il se trame quelque chose.

En commentaire de cette séquence, sur Instagram, le constructeur automobile Cadillac propose même son aide: «Nous nous occupons des freins. À vous de prendre le volant». Hier, enfin, une vidéo à peine plus longue dévoile le dispositif de sécurité totalement disproportionné.

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Les habitants de Toronto ont dû croire qu’ils hallucinaient, en croisant le convoi dans leur ville ces derniers jours. Un petit tour sur les réseaux sociaux nous confirme que cette petite délégation digne d’un chef d’Etat a fait son petit effet.

Surtout que, quelques heures plus tard, certains sont tombés sur des hommes fringués en noir, baraqués, armés de lunettes de soleil et d’oreillettes, qui surveillaient les rayons KitKat dans les supermarchés. Une autre supercherie révélée il y a quelques heures, en story, par la marque elle-même.

Dans le jargon publicitaire, on appelle ça un «newsjacking». S’approprier un réel au départ pas si rose, pour en tirer un contenu viral à l’avantage de la marque. Vu les chiffres et la communauté qui s’affole sur les réseaux sociaux, Nestlé et l’agence Courage ont sans doute vu juste.

En revanche, étant donné que même les meilleures blagues ont une fin, on serait tenté de penser qu’il est temps, cette fois, de passer à autre chose.