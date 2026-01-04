Le Ice Hotel en Laponie suédoise ouvre ses portes en décembre. Image: watson/instagram

Seuls les plus téméraires dorment dans cet hôtel insolite

Depuis plus de trente ans, le célèbre Ice Hotel ouvre ses portes en hiver. Sa particularité? Il est entièrement fait de glace. Pour cette 36ème édition, un piano de taille réelle a même été construit. On vous fait visiter.

Le décor givré où trône le célèbre Ice Hotel est somptueux. Nous sommes à Jukkasjärvi, en Laponie suédoise. Ici, le soleil de minuit ne se lève jamais au-dessus de l'horizon en hiver. Pendant huit mois, la neige recouvre le paysage. Et pour apporter une touche finale de magie, les aurores boréales dansent dans le ciel.

C'est en 1989 que Yngve Bergqvist fonde cet établissement devenu célèbre dans le monde entier. A l'origine, il avait construit une galerie d'art en neige et en glace. Des touristes font cependant irruption dans le village et n'ont pas d'endroit où passer la nuit, peut-on lire sur le site de l'hôtel. Monsieur Bergqvist leur propose alors de séjourner dans l'igloo. Munis de sacs de couchage et briefés sur comment dormir dans le froid, ils tentent l'expérience. Ils se réveilleront subjugués. Le Ice Hotel est né.

Découvrez les images: Le Ice Hotel en Laponie suédoise existe depuis 1989. Vidéo: instagram

Hiboux et piano de glace

Chaque année depuis, des artistes du monde entier se rendent à Jukkasjärvi pour construire des chambres uniques. La rivière de Torne, non loin de là, gèle en hiver et offre ainsi du matériel à revendre. Assez poétiquement, l'hôtel fond en avril lorsque les premiers rayons du soleil pointent le bout de leur nez.

Pour l'édition 2025, 33 artistes de 12 pays ont réalisé les créations qui ornent le lieu, dont un piano grandeur nature. Un «véritable défi technique», explique Luca Roncaroni, directeur artistique, au micro de la RTS:

«A environ 48 heures de l'ouverture, ils ont commencé à l'assembler et si quelque chose se cassait, il n'y aurait plus eu de sculpture» Luca Roncaroni, directeur artistique. rts

Le piano en question: Oui, il fonctionne. Image: Instagram @icehotelsweden

Les clients peuvent dès à présent dormir dans une chambre où de gros hiboux aux yeux illuminés vous regardent, ou sur un lit de glace entouré d'une bibliothèque givrée.

On se sent un chouïa observé... Image: Instagram

De la lecture qui vous glace les mains. Image: Instagram

On vous en montre (encore) plus: Un tourbillon accueille les visiteurs. Image: Instagram

Jon Snow es-tu là? Image: Instagram

Ça doit quand même être intense de dormir là-dedans. Image: Instagram

Ce lit est n'est clairement pas chaleureux... Image: Instagram

Ah là, ça va mieux! Tout est dans l'éclairage. Image: Instagram

Coucou! Image: Instagram

Les animaux, une source intarissable d'inspiration. Image: Instagram

You shall not pass! Image: Instagram

L'hôtel vu de l'extérieur. Image: Instagram

Ça coûte cher, cette histoire?

Si vous tournez un peu en rond dans votre palais des neiges, vous pourrez vous inscrire à l'une des activités proposées par l'hôtel, comme de la sculpture sur glace, du chien de traineau ou encore de la motoneige. Les frileux pourront, quant à eux, se réchauffer dans le sauna.

La réponse est oui: il reste encore des places. Comptez 420 francs la nuit pour le premier prix et 811 francs pour séjourner dans la suite la plus chère. Mais n'ayez crainte: malgré les 5 degrés ambiants, le matelas est «épais et confortable», précise la RTS, le lit est recouvert de peau de renne douce et d'un sac de couchage qui garde au chaud toute la nuit. Si les suites n'ont pas de portes, des rideaux permettent de préserver l'intimité et créent «une atmosphère chaleureuse».

Il est probablement tout de même conseillé d'embarquer une polaire et autres pulls en laine... On n'est jamais trop prudent! (ag)