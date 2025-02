Pourquoi partir loin quand on peut se prélasser en Suisse? Image: Revier Mountain Lodge

Ces 16 nouveaux hôtels pourraient devenir incontournables en Suisse

En Suisse, de nombreux hôtels flambant neufs ou rénovés offrent des escapades idylliques en 2025. Notre sélection de meilleurs établissements à découvrir absolument lors de vos prochaines vacances.



Reto Fehr Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Que ce soit en montagne, au bord d'un lac, dans un zoo ou avec un concept totalement innovant, de nouveaux hôtels ont ouvert leurs portes en Suisse ces derniers mois - ou ouvriront bientôt. Voilà des idées pour vos prochaines vacances.

Kurve Apartments & Lounge, Adelboden (BE)

Le 1er juin 2025, le Kurve Apartments & Lounge ouvrira à Adelboden. 38 appartements vous attendent au centre du village, à proximité de la station de ski. Le nom provient de la route principale qui fait presque un demi-tour à cet endroit.

Seules des images de synthèses sont disponibles pour l'instant, mais elles sont déjà très prometteuses. Voici le lounge confortable avec ses fenêtres panoramiques. Image: Kurve apartments & lounge

L'aventure en plein air commence juste devant la porte, écrivent les propriétaires. Le lounge sera un lieu de rassemblement. Pour les enfants, un paradis du jeu est prévu. En basse saison, vous pouvez réserver une chambre double à partir de 136 francs par nuit. En haute saison, un séjour minimum de quatre nuits est requis, sinon de deux nuits.

Voici à quoi ressembleront les chambres. Image: Kurve apartments & lounge

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Cabane du Col de Cou, Champéry (VS)

Jusqu'en 1995, la Cabane du Col de Cou était habitée par des douaniers. Et bien que cet endroit soit isolé, la vue a sûrement fait de nombreux envieux. Le bâtiment est maintenant en train d'être transformé en refuge de montagne à la frontière entre la France et la Suisse, au-dessus de Champéry.

L'ouverture est prévue pour cet été, bien qu'aucune date précise n'ait encore été fixée. Pour atteindre les chambres pouvant accueillir 4, 6 ou 8 personnes, il vous faudra faire une randonnée d'environ 3 heures depuis Champéry. La récompense en vaut la peine.

Le vieux bâtiment des douanes est en cours de transformation (voir ci-dessous). Voici à quoi il ressemblait avant. Image: ivan schwab

Le projet a été soutenu par les communes suisses de Champéry, ainsi que par les communes françaises de Morzine et Samoëns. Il comprendra environ 30 lits et une salle à manger. De nombreux sentiers de randonnée et de VTT se trouvent dans les environs. L'ouverture est prévue pour l'été 2025.

Voici à quoi ressemblera le nouveau bâtiment. Image: Col de La Cou/Patrick Béard

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Hotel Langgletscher, Fafleralp (VS)

Le Hideaway Resort Fafleralp, situé au bout de la vallée de Lötsch, se trouve dans une forêt de mélèzes, isolé, à environ 1800 mètres d'altitude. C'est l'endroit idéal pour se ressourcer.

Sur la terrasse de l'hôtel Langgletscher. Image: Fafleralp Hideaway Resort

Le week-end de Pentecôte 2024 a marqué la fin de la rénovation de l'hôtel Langgletscher dans cet endroit idyllique. La rénovation a coûté plus de deux millions de francs. L'hôtel, en tant que sixième bâtiment du complexe, devient désormais un point de départ pour les groupes de randonneurs, les familles, les classes scolaires ou les associations.

Vous pouvez réserver une chambre à partir de 140 francs. Les week-ends requièrent un séjour minimum de deux nuits.

Vue sur l'une des chambres doubles. Image: Fafleralp Hideaway Resort

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Appenzeller Huus, Gonten (AI)

Faisons un détour vers le secteur du luxe: l'Appenzeller Huus n'est pas nouveau. L'hôtel Huus Löwen (4 étoiles) et l'hôtel Huus Bären (3 étoiles) accueillent les clients depuis 2023. À partir du 16 avril 2025, l'hôtel Huus Quell s'ajoute à l'offre. Ce nouvel hôtel 5 étoiles a déjà obtenu avant son ouverture le label «Leading Hotels of the World».

Il n'y a pas encore de photos, mais ces rendus sont très proches de la future réalité. Image: Appenzeller Huus

Avec 2200 mètres carrés d'espace bien-être, cet hôtel offre une véritable parenthèse de relaxation. Bien sûr, cela a un prix. La chambre supérieure est disponible à partir de 396 francs pour deux personnes. D'autres chambres moins chères sont également disponibles.

Voici à quoi ressembleront les chambres. Image: Appenzeller Huus

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Poort a Poort, Grengiols (VS)

Depuis fin septembre 2024, vous pouvez vivre la rencontre entre patrimoine culturel et innovation locale au Poort a Poort (dialect valaisan pour "porte à porte") à Grengiols. Quatre bâtiments abandonnés du village ont été rénovés, dont le restaurant Bettlihorn, qui devient l'élément central de l'hôtel du village.

L'un des chambres avec un charme merveilleux. Image: Poort a Poort

Actuellement, trois chambres sont disponibles sur la place du village. L'hôtel est soutenu par des prestataires régionaux et des services locaux afin de promouvoir la création de valeur dans la petite commune. La chambre double est disponible à partir de 110 francs.

L'hôtel se trouve dans différents bâtiments au cœur du village valaisan. Image: Poort a Poort

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Grindellodge, Grindelwald

Grindelwald accueille un nouveau Bed & Breakfast: la Grindellodge. Elle fait partie du Glacier Hotel, mais se situe plus en hauteur dans le village, loin du centre. Depuis décembre 2024, vous y trouvez l'élégance japonaise en plein cœur des montagnes.

Ambiance japonaise à la Grindellodge. Image: Grindellodge

Les chambres allient style montagnard et touche Sakura. Au rez-de-chaussée se trouve le restaurant japonais «Umami», le premier de Grindelwald. De nombreuses chambres offrent une vue imprenable sur la face nord de l'Eiger. Vous pouvez réserver une chambre double à partir de 260 francs.

Une chambre double dans la Lodge. Image: Grindellodge

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Zoo des Marécottes Boutique Hotel, Les Marécottes (VS)

Depuis juillet 2024, vous pouvez vivre quelque chose de très spécial aux Marécottes. Vous connaissez peut-être le zoo alpin avec sa piscine de roche (les deux sont inclus dans votre séjour à l'hôtel). Maintenant, vous pouvez également passer la nuit dans le Boutique Hotel – avec un balcon donnant directement sur l'enclos des ours.

L’ours a même été ajouté sur les images de synthèse. Le voyez-vous? Image: Zoo des Marécottes Boutique Hôtel/Camille Crausaz

L'hôtel familial propose 17 chambres avec 60 lits, ainsi qu'un jacuzzi sur le balcon de l'hôtel. Idéal pour les enfants: le matin avant l'ouverture du parc, les clients de l'hôtel peuvent accompagner un soigneur pendant environ 30 minutes pour nourrir les animaux. Et comme l'hôtel dispose d'un accès direct au zoo, vous pouvez également le visiter en dehors des heures d'ouverture. Une chambre double est disponible à partir de 260 francs.

Jacuzzi avec vue sur le zoo. Image: Zoo des Marécottes Boutique Hôtel/david bovier

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Auberge de jeunesse, Martigny (VS)

En parlant d'hébergements familiaux: au cœur du quartier historique de Martigny-Bourg, près des Marécottes, une nouvelle auberge de jeunesse ouvrira ses portes le 28 février 2025. L’historique «Bâtiment de l’Horloge» datant de 1645 propose 48 lits dans diverses chambres. Toutes les chambres sont équipées de douche et WC.

Nous devons encore nous contenter d'images de synthèse. Image: Schweizer Jugendherbergen / Marek Pasche

Martigny est un de nos coups de cœur en Suisse. La ville est parfaite comme point de départ pour des familles souhaitant, par exemple, découvrir l'une des spectaculaires gorges et cascades de la région – et la ville dispose de tout ce dont on a besoin. Le tarif pour une chambre double commence à 59 francs, et pour une chambre partagée (4 ou 6 lits), vous pouvez y séjourner pour 51 francs.

Image: Schweizer Jugendherbergen / Marek Pasche

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Mona, Montreux (VD)

Qui ne connaît pas ce bâtiment emblématique de l’Eurotel sur la Riviera vaudoise à Montreux? Cet hôtel a existé pendant 57 ans et, lors de son ouverture en 1967 (peu avant le premier Montreux Jazz Festival), il était le plus grand hôtel construit en Suisse après 1920.

Le 21 mars 2024, l’hôtel a changé de nom et a rouvert sous le nom de Mona. Son nom provient de «Monasteriolo», le nom donné à Montreux dans des écrits du 11e siècle.

Un cadre splendide, juste au bord du lac. Image: Luca Carmagnola

Que ce soit pour un verre sur le toit ou une balade en pédalo sur le lac, vous pourrez pleinement profiter de l’endroit. Bien que le terme «réouverture» soit un grand mot, le long processus de développement, avec de nombreuses rénovations et des investissements de plus de 20 millions de francs, a donné à l’hôtel un nouveau look. Le tarif pour une chambre double commence à 180 francs en basse saison.

Voici à quoi ressemblent les chambres. Image: Mona Montreux

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Hôtel des Muverans, Ovronnaz (VS)

Encore une réouverture: l'Hôtel des Muverans à Ovronnaz. Depuis fin novembre 2024, après plusieurs mois de rénovations, l'hôtel accueille à nouveau des invités dans ce cadre montagneux.

L'Hôtel des Muverans sous la neige. Image: Hotel des Muverans

L'hôtel dispose de 19 chambres, dont six spécialement pour les familles, ainsi qu'une salle de fitness et un sauna (à partir du 15 mars 2025), et un restaurant. En outre, la vue sur les montagnes valaisannes depuis Ovronnaz est juste magnifique. La chambre double est disponible à partir de 140 francs.

La vue sur les montagnes. Image: Céline Jentzsch

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Sunstar, Pontresina (GR)

L'été 2024 a vu l'arrivée d'un nouveau membre au sein du groupe Sunstar: le Sunstar Pontresina. Le bâtiment historique a été rénové dans un style moderne. Et tout cela est entouré par la nature incroyable de l'Engadine.

Le Sunstar à Pontresina. Image: Sunstar Pontresina

Que ce soit pour une chambre double ou une chambre familiale pouvant accueillir jusqu'à six personnes, l’espace bien-être «Mountain Relax» est toujours inclus. La terrasse promet également un moment de détente avec une vue imprenable sur les montagnes. Vous pouvez réserver une chambre double à partir de 220 francs.

Image: Sunstar Pontresina

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Revier Hotel, Saas-Fee (VS)

Non seulement un nouvel hôtel, mais aussi une nouvelle offre se trouve depuis le 22 janvier à Saas-Fee, en plein centre du village. Le dernier-né de la chaîne hôtelière propose 82 cabines avec 238 lits. Le tarif pour une chambre commence à 119 francs.

La Revier Mountain Lodge (au centre de l'image) et la vue sur Saas-Fee. Image: Revier Mountain Lodge

Ce qui est vraiment spécial dans cet hôtel, c'est l'offre «All you can sleep». Pour 999 francs, vous obtenez un tarif tout compris pour une chambre. Vous pouvez réserver une Smart Cabin pour deux personnes deux jours avant votre arrivée. Le nombre de nuits est théoriquement illimité jusqu'au 27 avril 2025. Cependant, chaque réservation ne peut concerner que sept nuits, après quoi une pause de deux nuits est nécessaire.

Voici à quoi ressemblent les cabines. Image: Revier Mountain Resorts

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Swisspeak Resorts, Thyon (VS)

Voici une nouvelle offre d'un autre groupe hôtelier: le Swisspeak Resort a ouvert un nouveau site à Thyon en décembre 2024. A 1800 mètres d'altitude, au cœur de la vallée d'Hérens, 78 appartements avec un total de 434 lits et un restaurant de 120 places ont été construits. Des appartements pour 4 à 10 personnes sont disponibles.

La vue sur le magnifique Val d'Hérens. Image: swisspeak resorts

Un accès direct aux pistes de ski et aux sentiers de randonnée des 4 Vallées, ainsi qu'une salle de jeux pour enfants, sont d'autres atouts de ce nouvel hôtel. En haute saison, le séjour minimum est de sept nuits, tandis qu'en basse saison, il varie entre deux et six nuits. En haute saison, le tarif pour un appartement de deux chambres est de 973 francs.

L'un des appartements. Image: swisspeak resorts

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Casa Giovanoli, Tomils GR

Une chambre d'hôtel avec un tourne-disque ? Oui, ça existe encore. Au Casa Giovanoli à Tomils, dans le Domleschg, chaque chambre dispose d'un tourne-disque. Une grande sélection de vinyles est disponible à la réception. De plus, vous aurez une vue imprenable sur le château Ortenstein et le charmant lac Canova tout près.

Au cœur de Tomils: autrefois une grange, aujourd'hui un hôtel. Image: Casa Giovanoli

L'hôtel et le restaurant se trouvent dans une ancienne grange et étable datant du 18ème siècle. Lors de la rénovation complète, de nombreux éléments originaux ont été conservés, ce qui donne à l'endroit un charme particulier. L'hôtel a ouvert ses portes en août 2024. La chambre double est disponible à partir de 250 francs.

Avez-vous repéré le tourne-disque? Image: Casa Giovanoli

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Hotel Braunbär, Wengen (BE)

Vous connaissiez l'Alpine Sunstar à Wengen? L'établissement a été acquis par Assas Hotels fin 2022, et rénové. Il a réouvert ses portes le 14 février. Ce petit bijou au centre du village dispose de 80 chambres. Il y a de quoi ne pas s'ennuyer: l'hôtel possède 15 000 livres que vous pouvez emprunter.

Le Braunbär avec une cabine à fondue et une grillkota. Image: Braunbär Hotel Spa

Le bien-être est également à l'honneur avec le spa Nuxe, qui dispose d'une piscine intérieure avec fenêtres panoramiques, d'un hammam et d'un sauna extérieur. Et pour les groupes, il est possible de réserver une cabane rustique pour une soirée raclette. Pour les romantiques, une fondue dans la cabine «Numéro 100» est une option. La chambre double est disponible à partir de 200 francs.

Chambre avec balcon et vue. Image: Braunbär Hotel Spa

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Château de Raymontpierre, Vermes (JU)

Avez-vous déjà dormi dans un château ? C'est possible depuis juin 2024 dans le Jura. Le Château de Raymontpierre dans la vallée de Terbi offre une vue imprenable sur les collines environnantes.

Un emplacement unique. Image: Chateau de Raymontpierre

Oui, le plaisir a un coût. Une chambre double n’est disponible qu’à partir de 480 francs. Vous pouvez profiter de ce joyau, entouré de 650 hectares de forêt, pour une escapade qui sort de l'ordinaire.

Bienvenue dans une des chambres du château. Image: Chateau de Raymontpierre

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich