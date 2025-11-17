Deux hôtels romands parmi les «plus chics d'Europe» pour l'hiver
Alors que les marchés de Noël sont sur le point d'ouvrir leurs portes et que les vacances d'hiver pointent doucement, mais sûrement, le bout de leur nez, les plus prévoyants (ou ceux qui n'ont pas la chance d'être propriétaire d'un chalet à Ovronnaz ou Grindelwald) songent déjà à réserver un cocon cozy pour leur break hivernal.
Le London Times, qui a l'habitude de nous gratifier de palmarès divers et variés, des meilleurs spas aux bistrots les plus cotés, s'est donc attelé à la tâche laborieuse de dénicher quelques pépites à la fois élégantes et pas complètement hors de prix. De la très chic station de Courchevel, en France, à l'autrichienne Lech am Arlberg, le classement comporte quelque 22 hôtels à travers les Alpes, parmi lesquels six suisses.
Deux hôtels romands
Le premier établissement se trouve du côté de Crans Montana: l'Alaïa Lodge, où le tarif pour une chambre double commence à 144 francs la nuit. «Les fauteuils en cuir confortables et les poutres apparentes confèrent une ambiance décontractée», écrit le rédacteur du Times, qui cite cet hôtel comme parfait «pour profiter de son magnifique domaine skiable baigné de soleil».
Le second de la liste est à Verbier, station festive par excellence. Pour s'épargner ses après-ski «plus débridées que raffinées» (les mots sont du Times), le quotidien britannique suggère de séjourner à l'Experimental, un hôtel au «chic décalé, orné de tableaux raffinés et de meubles art déco».
Sans oublier d'y siroter au bar un «Backflip» à 22 francs suisses, à base de cognac, de xérès, d'Amaro Averna, de jus d'orange et d'amers. Le prix de la chambre double classique débute à environ 150 CHF la nuitée.
Ailleurs en Suisse
Plus fan des Alpes bernoises ou des Grisons? Le Times cite encore quatre destinations. A commencer par le Grand Hotel Belvedere, à Wengen, dans le canton de Berne, nouveau fleuron de cette station «bastion de la vieille bourgeoisie».
«Restauration impeccable, il évite les clichés des Alpes françaises (fausse fourrure et poutres délabrées) et mise plutôt sur un mobilier élégant et discret, des couettes légères comme une plume et de beaux tissus pour une atmosphère calme et apaisante», note la critique.
Le Palace, à Mürren, toujours en terres bernoises, vient également d'être rénové. Cet hôtel, qui abrite l'un des plus beaux bars-restaurants au monde, où l'on sert d'excellents martinis secs, séduira quant à lui les amateurs d'Art Nouveau.
Enfin, l'Hôtel Grace La Margna, à Saint-Moritz, et le Chedi, à Andermatt, d'une «beauté à couper le souffle», complètement ce classement. A vos réservations!
La liste complète du Times
- Le Grand Hôtel Belvédère, à Wengen
- L'Hôtel Grace La Margna, à Saint-Moritz
- Alaïa Lodge, à Crans Montana
- Mürren Palace, à Mürren
- Le Chedi, à Andermatt
- Experimental Chalet, à Verbier