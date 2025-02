21 photos qui donnent envie d'aller en Belgique une fois

Chez watson, on aime voyager par les images. Et quand on dit qu'on aime voyager, ça signifie qu'on essaie de trouver des photos bizarres, drôles et inhabituelles.

Après l'Australie et le Japon, nos pays limitrophes, c'est au tour de la Belgique.

On commence avec un peu d'art.

La pince à linge est à Liège.

Une entrée ne peut pas être plus belle.

Ah si!

Les Belges et leur bière.

N'oublions jamais comment, le 16 novembre 1949, un groupe d'étudiants belges de Gand ont pris d'assaut une forteresse et attaqué la police avec des fruits parce que la ville avait augmenté le prix de la bière.

C'est d'ailleurs la seule fois que la forteresse datant de 1180, située à Gand en Flandre orientale, fut occupée. 138 étudiants, 137 hommes et une femme, y ont participé. Toute l'histoire est ici .

Vous pouvez interpréter vous-même ce que ce bâtiment est censé représenter.

Vraiment, c'est libre à vous.

Au début, on a cru que c'était de l'art et en fait, non.

Ça, par contre, c'est de l'art.

Ils sont plus relax à la frontière que d'autres pays.

A gauche les Pays-Bas, à droite la Belgique.

Et maintenant, on fait quoi?

Bon ok, ce n'est pas typiquement belge, mais ça s'est passé chez un vétérinaire en Belgique.

A quel point une écluse peut être belle?

La Belgique:



Au fait, ils ont l’une des cinq piscines les plus profondes du monde.

Il mesure 33 mètres de profondeur et se trouve à Bruxelles.

Non, ce n'est pas la piscine sans eau...

... c'est une centrale électrique abandonnée.

Parce qu'on parle de la Belgique:

Les Belges savent faire le show:

Vous préférez Dubaï?

1 / 19 Dubaï la magnifique Hummer rose barbie Dubaï

Quel est le nom de la religion célébrée dans cette cathédrale de la bière?

Cette église est également très spéciale.

Car selon le point de vue...

... elle semble presque flotter.

Elle a été construite par le groupe d'architectes belge Gijs Van Vaerenbergh. Le projet s’appelle «Lire entre les lignes» et se compose de 100 couches d’acier empilées les unes sur les autres, disposées à égale distance les unes des autres.

Jésus a marché sur l'eau, les Belges roulent sur l'eau.

Le festival des lumières de Gand semble également valoir le détour.

Le pont-canal du Sart:

On se répète, mais ils sont bons en street art.

La sculpture «Nello & Patrasche» se trouve à Anvers.

Bonus

C'est beau.

