A Wimbledon, les stars l'ont joué prout-prout

Il n'y a pas de dress code à proprement parlé, mais Wimbledon est un championnat de tennis plus chic que Roland Garros et les célébrités jouent le jeu. Mais le style «Garden Party sponsorisée par Ralph Lauren» ne va pas à tout le monde.

Quand on regarde comment les stars s'habillent pour Wimbledon, on a l'impression de voir un crossover entre Les Femmes de Stanford et une pub pour Ralph Lauren.

Wimbledon, avec son gazon, son Pimms' et son flegme britannique, est un événement indéniablement chic et exclusif qui représente parfaitement la haute société londonienne. Si les joueurs doivent respecter le dress code du blanc, il n'y en a pas pour le public. Officieusement, il y a un thème: guindé et discret, ce que d'autres appellent «prout-prout».

Les stars présentes aux matchs ces derniers jours ont toutes adopté le look Wimbledon en portant des tons clairs, des imprimés fleuris et des tenues qui rappellent les garden party de Cotswolds.

Tour d'horizon des célébrités plus ou moins bien habillées:

David Beckham

Même avec un bandage au bras, l'ancien joueur de foot est chic à souhait et regardez... il le sait. Getty Images Europe

Mia Regan

L'ex de Romeo Beckham, le fils de David Beckham, a joué la carte de la petite fille modèle. Getty Images Europe

Trop chou, le sac Thom Browne à 1200 francs! Getty Images Europe

Olivia Rodrigo

Rien ne dépasse, tout est bien rangé là où il faut. Getty Images Europe

Olivia Rodrigo et Louis Partridge

Son petit ami a l'air de sortir d'un internat britannique (ou de Gryffondor). PA Images

Priyanka Chopra et Nick Jonas

Quand on essaie trop, ça se voit. Getty Images Europe

Leslie Mann

L'actrice joue les funambules sur le fil du mémérisant. WireImage

Ah! On n'avait pas vu les chaussures. Trop tard, Leslie Mann est tombé de son fil. WireImage

John Cena et Shay Shariatzadeh

Comment tu sais qu'on n'a pas choisi nos tenues??? Getty Images Europe

Tom Daley

Le plongeur britannique, connu pour être fashionista, s'était fait remarquer pendant les JO de Paris en train de tricoter dans les tribunes. Getty Images Europe

Dave Grohl

Et dire qu'il était le batteur de Nirvana. WireImage

Eddie Redmayne

L'acteur a l'air d'être né à Wimbledon. Getty Images Europe

Cate Blanchett

On a connu la perche à selfie, on connaît désormais l'ère du ventilateur portable. Getty Images Europe

Russell Crowe

Personne ne lui a dit pour cette cravate? Getty Images Europe

Jessica Alba et sa fille Honor Warren

Diantre! Qu'est-ce donc que cette casquette à l'envers? Getty Images Europe

La princesse Béatrice

Voilà quelqu'un qui respecte l'étiquette. Getty Images Europe

