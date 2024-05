Le youtubeur Inoxtag aurait atteint le sommet de l'Everest

Inoxtag a gravi le Mont-Blanc et le Cervin. Voici la dernière photo qu'il a publié sur Instagram le 6 avril. instagram inoxtag

Inoxtag sur l'Everest: «l'absence de nouvelles devrait nous interroger»

Les médias l'affirment: Inoxtag est arrivé en haut de l'Everest. Mais le youtubeur et streamer n'a encore rien confirmé.

En février 2023, Inoxtag, youtubeur français de 22 ans suivi par 7 millions d'abonnés, avait annoncer se préparer à gravir le toit du monde et de faire de son ascension un documentaire gratuit. Depuis hier, plusieurs médias, dont L'Equipe affirment qu'il a gravi les 8849 mètres de l'Everest. Mais d'autres comme Le Figaro sont plus prudents. Alors, est-il arrivé au sommet, oui ou non?

En vérité, personne ne sait. Inoxtag n'a rien publié, que ce soit sur Instagram, Twitter ou TikTok. Si la machine médiatique s'emballe, c'est pour deux raisons. D'abord parce que l’agence Himalaya Vision Treks, celle qui accompagne Inoxtag dans son ascension, a félicité sur Twitter ses clients et ses sherpas pour avoir atteint, ce mardi 21 mai, le sommet de l'Everest. Problème: la publication a été supprimée depuis.

Inoxtag ferait partie de cette cordée, car le 13 avril, un alpiniste canadien s'amusait sur Facebook du fait qu'il se trouvait dans la même expédition qu'Ines Benazzouz de son vrai nom et son guide, Mathis Dumas, en publiant la liste des participants.

Les dernières nouvelles du youtubeur datent du 18 mai. Sur TikTok, l'un des sherpas de la cordée avait posté une vidéo en direct dans laquelle il expliquait qu'ils étaient au camp 2, situé à 6500 mètres d’altitude et qu'ils allaient faire l'ascension le 21 mai.

L'autre raison qui explique l'emballement médiatique, c'est que cette vidéo et d'autres infos ont été relayées sur X par Inoxtag Everest, un compte très suivi détenu par l’alpiniste Diarkos qui suit de près l’ascension du youtubeur, mais qui n'est pas sur place. Il n'a pas dit: Inoxtag est arrivé en haut de l'Everest. Il a utilisé le conditionnel. Après quoi, il a appelé à la vigilance: «On ne sait PAS si Inoxtag a atteint le sommet. Tout est au conditionnel sur ce compte quand on n'est pas certains. L'absence de nouvelles devrait nous pousser à nous interroger, malgré que TOUT porte à penser qu'il l'a fait.»

Il affirme également que si Himalaya Vision Treks a supprimé son tweet, c'est peut-être parce qu'ils se faisaient harceler de messages ou alors, il se pourrait qu'Inoxtag et son guide soient partis en solo: «Pour gravir l'Everest, il faut un permis et pour avoir un permis, il faut passer par une agence.» Une fois de plus, c'est une hypothèse qu'il faudra vérifier avec le principal intéressé.

