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Les loyers augmentent en Suisse: ce canton a battu un record

Fragilités chroniques sur le marché immobilier suisse, selon la BNS (image d&#039;illustration).
Image d'illustrationImage: Shutterstock

Les loyers augmentent en Suisse: ce canton a battu un record

Les loyers étaient en hausse dans tout le pays le mois dernier, constate la plateforme Homegate. Un nouveau record historique a été battu à Schwytz.
13.07.2026, 08:3713.07.2026, 08:37

Les loyers ont continué d'augmenter en juin dans toute la Suisse, selon la plateforme immobilière Homegate. Sur un an, la hausse atteint 2,5%, mais l'évolution des prix diffère selon les cantons.

L'indice des loyer Homegate a progressé de 0,3 point en juin et s'établit désormais à 134 points, ce qui représente une augmentation de 0,2% sur un mois, selon le relevé périodique publié lundi par la plateforme immobilière, en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

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Parmi les cantons, la hausse entre mai et juin a été particulièrement marquée à Schwytz (+2,3%). Pour Homegate, il s'agit d'un nouveau record historique. Dans ce canton de Suisse centrale, les loyers avaient également atteint un sommet en octobre 2025, avec d'entamer une décrue.

Zurich et Genève au-dessus de la moyenne

Par rapport à juin de l'année dernière, les plus fortes hausses ont été enregistrées à Nidwald (+8,3%) et dans les Grisons (+6,7%), ces deux cantons se remettant de baisses récentes. Zurich (+3,3%) et Genève (+5,3%) affichent également des valeurs supérieures à la moyenne nationale, contrairement à Berne (+1,5%).

Parmi les villes, Lucerne s'est distinguée en juin, avec une progression de 1% en glissement mensuel et de 6% en comparaison de l'année précédente. De manière générale, les loyers affichés ont augmenté d'une année sur l'autre dans toutes les villes.

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Le recul observé principalement à Lugano en juin (-1,1%) s'explique par un pic temporaire le mois précédent, selon le communiqué. (jzs/ats)

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