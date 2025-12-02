Amazon avait déjà révolutionné le commerce en ligne en lançant, en 2009, en test, la livraison le jour même de la commande. Image: Shutterstock

Amazon lance la livraison ultra-rapide: moins de 30 minutes

Aux Etats-Unis, la multinationale américaine teste des livraisons en 30 minutes maximum à Seattle et Philadelphie.

Amazon teste la livraison de commandes en 30 minutes maximum dans certains quartiers de Seattle (Etat du Washington) et Philadelphie (Pennsylvanie), a annoncé lundi le groupe dans un communiqué.

Le service, qui porte sur des «milliers d'articles ménagers de première nécessité» et des produits alimentaires, est facturé 13,99 dollars (11,25 francs) par livraison et 3,99 dollars (3,21 francs) pour les abonnés au service Prime. Des frais supplémentaires de 1,99 dollar (1,60) seront ajoutés pour une commande inférieure à 15 dollars (12,07) au total.

Pour réduire encore son temps de réaction, Amazon s'appuie sur la nouvelle architecture qu'il a mise en place ces dernières années, renforçant son maillage avec des centres de distribution de plus petite taille que ses entrepôts traditionnels.

D'autres acteurs existent déjà

Amazon avait déjà révolutionné le commerce en ligne en lançant, en 2009, en test, la livraison le jour même de la commande. Cette option a, depuis, été étendue à plusieurs centaines de villes aux Etats-Unis.

De plus petits acteurs proposent déjà, pour un nombre plus restreint d'articles, la livraison en 30 minutes ou moins, notamment, pour les produits alimentaires et du quotidien, DoorDash, Instacart ou Gopuff, qui a même abaissé la barre à 15 minutes. Après cette annonce, le titre Instacart est passé dans le rouge et perdait plus de 4% dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, tandis que DoorDash se repliait d'un peu moins de 1%. (jzs/ats)