L'inflation reste sous contrôle dans la Confédération. Keystone

La BNS maintient son taux directeur à zéro

Malgré la légère accélération de l'inflation dans le pays en raison de la flambée des prix du pétrole, la banque centrale suisse opte pour la statu quo monétaire.

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La Banque nationale suisse (BNS) a décidé jeudi de conserver son taux directeur à 0%, niveau où il se trouve depuis juin 2025, l'inflation restant sous contrôle dans la Confédération. «Au besoin, la Banque nationale est (...) disposée à intervenir sur le marché des changes afin de garantir des conditions monétaires appropriées», a-t-elle ajouté dans un communiqué.

A l'inverse de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE), qui ont récemment relevé leurs taux directeurs, l'institut d'émission helvétique a donc opté pour la statu quo monétaire.

Malgré la légère accélération de l'inflation dans la Confédération, en raison de la flambée des prix du pétrole, la politique monétaire de la BNS «est appropriée pour maintenir l'inflation dans la plage de stabilité des prix et soutient l'activité», a-t-elle ajouté. La BNS vise à maintenir l'inflation entre 0% et 2%.

La banque centrale helvétique a néanmoins averti que «le contexte relatif à la politique commerciale et l'évolution des cours de change restent (...) des facteurs d'incertitude». (jzs/ats)