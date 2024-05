Swisscom a levé 4 milliards de plus pour se payer un géant italien

Le géant bleu rappelle dans son communiqué, jeudi, avoir déjà récolté dans le cadre de ce rachat 1,145 milliard de francs en trois tranches début mai. Les obligations en francs et en euros remplaceront un prêt-relais syndiqué de 5,1 milliards d'euros.

L'opération se décompose en 500 millions sur deux ans à 3,50%, autant sur 4,25 ans à 3,50% également, 1,25 milliard sur 7,5 ans à 3,50% toujours, 1,0 milliard à 3,625% sur 12,5 ans et 50 millions sur vingt ans à 3,875%.

