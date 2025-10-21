La volatilité de l'or augmente alors que son prix augmente (image d'illustration). Image: Shutterstock

«Une anomalie curieuse» dans l'explosion du prix de l'or

Le cours de l'or est proche de son plus haut historique ce mardi. Mais cette progression comporte des risques, souligne un expert de Swissquote.

Plus de «Economie»

Le cours de l'or restait mardi proche de son plus haut historique, certains analystes évoquant le début d'une phase de consolidation. Les tensions géopolitiques, les incertitudes face au «shutdown» du gouvernement américain et les attentes de baisses des taux aux Etats-Unis sont les principales raisons invoquées par les analystes pour expliquer l'engouement pour le métal jaune.

Vers 09h32, l'once d'or se négociait à 4318,80 dollars (-0,94%), après avoir atteint lundi soir un nouveau record historique à 4381,48 dollars. Depuis le début de l'année, ce métal précieux a bondi de 63,7%.

«L'or reste proche de son niveau record, soutenu par son attrait en tant que valeur refuge et les attentes de baisses des taux par la Fed», résume un commentaire de Trading Economics. La paralysie budgétaire américaine renforce les incertitudes, tandis que les tensions commerciales sino-américaines restent sur le devant de la scène.

«Depuis le retour de Trump à la Maison Blanche, l'or s'est redressé tant les jours favorables au risque que les jours défavorables, et indépendamment de la hausse ou de la baisse des rendements américains», remarque Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

«De nombreux investisseurs estiment désormais qu'un objectif de 5000 dollars l'once pour l'or est plausible et pourrait ne pas être difficile à dépasser»

«Un précédent qui incite à la prudence»

Des risques sont associés toutefois à cette progression, explique toutefois l'analyste, qui pointe «une anomalie curieuse»: la volatilité de l'or augmente alors que son prix augmente.

«C'est inhabituel, car la volatilité se comprime généralement lors de tendances haussières soutenues et ne s'envole que lors de ventes paniques»

«Cette divergence pourrait suggérer que des risques pèsent sur la progression de l'or. Si une correction survient, l'histoire offre un précédent qui incite à la prudence: en mars 2022, l'indice de volatilité de l'or a atteint des niveaux similaires et le prix de l'once a chuté d'environ 20% au cours des quatre mois suivants. Ce n'est pas une garantie que cela se reproduira, mais cela vaut la peine de le garder à l'esprit», indique-t-elle.

De leur côté, les analystes d'Union Bancaire Privée ont souligné que l'or a certes atteint un nouveau sommet historique, dépassant les 4360 dollars l'once, «mais il a perdu ces gains vendredi et semble désormais prêt à entrer dans une période de consolidation», ont-ils expliqué.

Les investisseurs s'intéressaient également à d'autres métaux précieux comme l'argent et le platine, qui ont respectivement bondi de 76,1% et 77,6% depuis janvier. (jzs/ats)