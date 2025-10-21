en partie ensoleillé13°
DE | FR
burger
Economie
Argent

«Une anomalie curieuse» dans l'explosion du prix de l'or

L&#039;or reste proche de son plus haut historique (image d&#039;illustration)
La volatilité de l'or augmente alors que son prix augmente (image d'illustration).Image: Shutterstock

«Une anomalie curieuse» dans l'explosion du prix de l'or

Le cours de l'or est proche de son plus haut historique ce mardi. Mais cette progression comporte des risques, souligne un expert de Swissquote.
21.10.2025, 11:3721.10.2025, 11:37

Le cours de l'or restait mardi proche de son plus haut historique, certains analystes évoquant le début d'une phase de consolidation. Les tensions géopolitiques, les incertitudes face au «shutdown» du gouvernement américain et les attentes de baisses des taux aux Etats-Unis sont les principales raisons invoquées par les analystes pour expliquer l'engouement pour le métal jaune.

Vers 09h32, l'once d'or se négociait à 4318,80 dollars (-0,94%), après avoir atteint lundi soir un nouveau record historique à 4381,48 dollars. Depuis le début de l'année, ce métal précieux a bondi de 63,7%.

La plus grande raffinerie d'or de Suisse quitte un label prestigieux

«L'or reste proche de son niveau record, soutenu par son attrait en tant que valeur refuge et les attentes de baisses des taux par la Fed», résume un commentaire de Trading Economics. La paralysie budgétaire américaine renforce les incertitudes, tandis que les tensions commerciales sino-américaines restent sur le devant de la scène.

«Depuis le retour de Trump à la Maison Blanche, l'or s'est redressé tant les jours favorables au risque que les jours défavorables, et indépendamment de la hausse ou de la baisse des rendements américains», remarque Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

«De nombreux investisseurs estiment désormais qu'un objectif de 5000 dollars l'once pour l'or est plausible et pourrait ne pas être difficile à dépasser»

«Un précédent qui incite à la prudence»

Des risques sont associés toutefois à cette progression, explique toutefois l'analyste, qui pointe «une anomalie curieuse»: la volatilité de l'or augmente alors que son prix augmente.

«C'est inhabituel, car la volatilité se comprime généralement lors de tendances haussières soutenues et ne s'envole que lors de ventes paniques»

«Cette divergence pourrait suggérer que des risques pèsent sur la progression de l'or. Si une correction survient, l'histoire offre un précédent qui incite à la prudence: en mars 2022, l'indice de volatilité de l'or a atteint des niveaux similaires et le prix de l'once a chuté d'environ 20% au cours des quatre mois suivants. Ce n'est pas une garantie que cela se reproduira, mais cela vaut la peine de le garder à l'esprit», indique-t-elle.

«C'était l'énigme cachée»: il révèle les secrets de la Chouette d'Or

De leur côté, les analystes d'Union Bancaire Privée ont souligné que l'or a certes atteint un nouveau sommet historique, dépassant les 4360 dollars l'once, «mais il a perdu ces gains vendredi et semble désormais prêt à entrer dans une période de consolidation», ont-ils expliqué.

Les investisseurs s'intéressaient également à d'autres métaux précieux comme l'argent et le platine, qui ont respectivement bondi de 76,1% et 77,6% depuis janvier. (jzs/ats)

L'actu sur l'économie? Par ici
5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse
1
5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse
de Patrik Müller
Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom
1
Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom
de Stefan Ehrbar
Le cours de l'or prouve les erreurs de Trump, selon ce milliardaire
2
Le cours de l'or prouve les erreurs de Trump, selon ce milliardaire
de Niklaus Vontobel
Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent
Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent
de Florence Vuichard
Thèmes
Un éléphant attaque des touristes lors d'un safari au Botswana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici les 8 plus beaux parcs de Suisse romande à visiter cet automne
2
Un faux rabais chez Migros? «La pratique est courante»
3
Gros bug chez UBS, des clients paniquent
Voici la caisse maladie «la plus efficace» de Suisse
Comparis a dévoilé quelle caisse maladie s’est montrée la plus efficace en 2024. On vous explique ce que ça veut dire.
Face aux grands noms du secteur, la peu connue sous nos latitudes, Luzerner Hinterland tire son épingle du jeu. Cette caisse maladie régionale a réussi à se hisser au sommet du classement établi par Comparis, en affichant des frais administratifs de 95,20 francs par assuré. Un chiffre en baisse de 32 francs par rapport à l’année précédente, signe d’une gestion rigoureuse, analyse le comparateur.

Le top 3 de Comparis:
L’article