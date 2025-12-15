brouillard-1°
DE | FR
burger
Suisse
Economie

Malgré leur promesse, les Etats-Unis n'appliquent pas le nouveau tarif

Malgré leur promesse, les Etats-Unis n'appliquent pas le nouveau tarif

Un mois après la publication d’une déclaration d’intention, les produits suisses continuent d’être taxés à 39% par les autorités américaines.
Donald Trump a beau affirmer qu'il a «été gentil avec la Suisse», le nouveau deal douanier n’est toujours pas appliqué par les Etats-Unis.
Un mois après la publication d’une déclaration d’intention, les produits suisses continuent d’être taxés à 39% par les autorités américaines. Voici ce qu'en dit Berne.
15.12.2025, 18:5515.12.2025, 18:55
Renzo Ruf, Washington / ch media

Lorsque le conseiller fédéral Guy Parmelin a annoncé, mercredi en fin d’après-midi, un accord avec l’administration du président Donald Trump dans le conflit douanier, son porte-parole a lancé aux journalistes présents:

«Nous avons reçu le feu vert des Etats-Unis pour communiquer. Et pas entre 21 heures et minuit. Je pense que c’est aussi dans votre intérêt»

Ces propos laissaient entendre qu’il ne s’agissait plus que d’une question d’heures avant que le gouvernement américain ne mette concrètement en œuvre les nouvelles conditions applicables aux importations de produits suisses — soit un droit de douane plafonné à 15%, avec effet rétroactif au 14 novembre 2025. Et que les dispositions d’application entreraient en vigueur au plus tard le jeudi suivant.

Trump dit avoir mis fin à huit guerres en 2025: vraiment?

Plus de deux jours ouvrables et un week-end plus tard, force est de constater que cette hypothèse était erronée. Ni la Maison-Blanche, ni le représentant américain au commerce, ni l’administration des douanes CBP (Customs and Border Protection) n’ont publié les ordonnances correspondantes, ni même actualisé la base de données douanière destinée aux importateurs.

Résultat: lundi à 16h30 (heure suisse), le «Harmonized Tariff Schedule» du gouvernement américain affichait toujours un tarif punitif de 39%. Le point central de la déclaration d’intention entre les Etats-Unis et la Suisse, rendue publique il y a plus d’un mois, attend donc toujours sa mise en œuvre.

Certes, Donald Trump a assuré oralement la semaine dernière qu’il allait réduire les droits de douane, expliquant qu’il avait été «gentil avec la Suisse». Mais le président n’a jamais précisé que cette baisse serait rétroactive.

De nouvelles photos Epstein sont sorties: sextoys, célébrités et mystères

A Berne, ce nouveau retard ne semble pas susciter d’inquiétude particulière. Comme il s’agit uniquement d’une mise en œuvre technique et que les importateurs pourront demander le remboursement des droits de douane indûment payés auprès de l’administration américaine, le Département fédéral de l’économie, dirigé par Guy Parmelin, ne se dit pas préoccupé, indique son porte-parole Markus Spörndli.

Contacté par CH Media, le bureau du représentant américain au commerce à Washington a refusé de commenter les raisons de ce retard dans l’application du deal douanier.

(traduit et adapté par mbr)

A propos des droits de douane de Trump et la Suisse
On vous résume le deal entre la Suisse et les Etats-Unis en 6 points
3
On vous résume le deal entre la Suisse et les Etats-Unis en 6 points
de Team watson
Trump demande bien plus à la Suisse que ce que Parmelin a dit
6
Trump demande bien plus à la Suisse que ce que Parmelin a dit
«Merci président Trump»: la presse suisse est soulagée
4
«Merci président Trump»: la presse suisse est soulagée
Le conflit entre la Suisse et Trump réglé grâce aux réseaux sociaux?
Le conflit entre la Suisse et Trump réglé grâce aux réseaux sociaux?
Thèmes
John Howe expose ses mondes fantastiques à Neuchâtel
1 / 19
John Howe expose ses mondes fantastiques à Neuchâtel
source: sda / cyril zingaro
partager sur Facebookpartager sur X
Le dernier combat de John Cena
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'échec de ce restau Migros illustre un problème plus persistant
Le géant orange a lancé un nouveau concept gastronomique au printemps 2024 à Genève. Mais le Frescotto n'aura pas tenu le coup bien longtemps et Migros doit désormais trouver un repreneur pour le local.
Le directeur de Migros, Mario Irminger, peut-il tirer quelque chose de positif de cet échec? Ce dernier vient, quoi qu'il en soit, lui rappeler de ne pas se disperser.
L’article