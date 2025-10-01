La Chouette d'Or qui valait 150 000 euros lors de sa création par Michel Becker en 1993. Dr

Il nous révèle les secrets de la plus longue chasse au trésor du monde

Lancée en France en 1993, la plus longue chasse au trésor du monde s'est terminée le 2 octobre 2024. Un an après, Michel Becker, son cocréateur, publie un livre expliquant les solutions de La Chouette d'Or. Dans un entretien exclusif, il révèle que l'aventure pourrait se poursuivre en Suisse et évoque le rôle décisif joué par un canard.



Plus de «International»

En 1993, une chouette en bronze était enterrée quelque part en France avec une promesse simple: quiconque la retrouverait pourrait l'échanger contre la version originale en or et en diamant, d'une valeur estimée à plus de 150 000 euros. C'était le début de la plus longue chasse au trésor du monde.

En 31 ans, plus de 200 000 joueurs se sont donc lancés sur la trace de la Chouette d'Or en achetant le livre éponyme et en tentant de résoudre les 11 énigmes qu'il contient. Le jeu est rapidement devenu mythique, autant pour la communauté qui s'est créée que pour ses nombreux rebondissements, notamment la mort de l'un des deux créateurs: Max Valentin.

Toujours resté anonyme, l'homme qui avait imaginé le jeu et les énigmes, était en réalité un publicitaire du nom de Régis Hauser. Son associé, Michel Becker, qui a peint les tableaux accompagnant les énigmes et fabriqué la chouette, a repris les rênes du jeu en 2021. Dans un livre sur le point d'être publié, il dévoile les solutions de la chasse au trésor ainsi que des éléments inédits.



En exclusivité pour watson, il révèle les derniers secrets de la Chouette d'Or.

Le 2 octobre 2024, un homme laisse un message sur votre répondeur: «Je n'y crois pas, je l'ai trouvée». Qu'est-ce que vous avez ressenti en l'entendant?

Ma première réaction a été de l'incrédulité. Je m'étais habitué à ce que tout soit dur dans cette chasse au trésor. J'avais beau dire que quelqu'un allait la trouver, j'ai été surpris. Mais j'étais fondamentalement content. C'était la fin d'une histoire extraordinaire.



L'un des deux gagnants Le gagnant avec la réplique en bronze de la Chouette d'Or qu'il a trouvé. Image: dr

En lisant les solutions dans votre livre, on se dit que les énigmes n'étaient finalement pas si difficiles. D'ailleurs, le découvreur de la Chouette, n'a commencé qu'en 2020. Comment expliquer que cela ait duré 31 ans?

C'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il fallait être Einstein pour les résoudre. D'ailleurs, à l'origine, le jeu devait durer maximum trois ans. La personne qui a trouvé a commencé en 2020, mais elle a travaillé en équipe avec quelqu'un qui cherchait depuis 20 ans. Il a refait toutes les énigmes de son côté et ensuite, ils en débattaient, c'est comme ça qu'ils ont pu avancer.

La disquette transmise par les héritiers de Max Valentin et contenant les solutions de la Chouette d'Or. dr

Et il n'a pas pris en compte les Madit, ces fameux indices donnés par Max Valentin, le créateur des énigmes et qui sont parfois accusés d'égarer les joueurs.

Vous touchez là au point le plus sensible de l'Histoire de la Chouette d'Or: Max Valentin. C'était le seul à connaître la solution. Avec ses réponses, il laissait toutes les pistes ouvertes. Personnellement, je n'aurais pas laissé les joueurs s'égarer ainsi.

«Certains Madits sont très limites, mais je suis sûr qu'en bon publicitaire, il serait capable de justifier ses tournures de phrase»

Pourquoi a-t-il fait ça?

Les premiers joueurs sont arrivés sur la zone où le trésor a finalement été trouvé dès 1993. Max a peut-être eu peur que ce soit fini trop vite. A ce moment-là, il a commencé à complexifier ses réponses. Mais on est loin d'une arnaque comme on peut le lire sur certains forums aujourd'hui. Je n'ai pas toujours été d'accord avec lui, mais il faut reconnaître qu'il a donné une véritable densité à cette chasse au trésor. Il avait un réel talent pour ça, un mélange entre intelligence et roublardise.



Dans votre livre, vous avez pourtant des mots sévères envers lui. Vous parlez de ses «mystifications», vous dites qu'il «se la pétait un max» et vous le traitez même d'«autocrate dissimulateur».

Attention, je parle toujours de Max Valentin, pas de Régis Hauser (réd: le vrai nom de Max Valentin), car Régis, je ne le connaissais pas dans l'intimité. Je dis que c'est un autocrate, parce qu'il a pris des décisions sans aviser personne, et surtout pas moi, qui suis le commanditaire de la chasse.

«J'ai des mots durs envers lui parce que je regrette que cette histoire ait été salie»

Pourquoi publier un livre des solutions alors qu'elles ont déjà été dévoilées dans un documentaire diffusé en mai?

Au total, je pense que j'ai réécrit une dizaine de fois ce livre parce que j'étais énervé par toutes les attaques qui m'ont visé. Je voulais répondre aux gens qui n'y connaissent rien, mais aussi aux joueurs. Le but de ce livre était de montrer que les éléments sur lesquels se basent les rumeurs sont infondés. Tout est très factuel, basé sur des documents, notamment sur la disquette personnelle de Max Valentin que ses héritiers m'ont transmis. Le travail d'écriture m'a permis de mesurer son vrai rôle dans cette histoire.

Le livre de Michel Becker sera publié en octobre. dr

Et alors?

C'est ce que j'écris dans le livre: la fameuse douzième énigme secrète que tout le monde cherchait, c'était lui. A un moment donné, il s'est rendu compte que le jeu n'était pas aussi évident que ce qu'il avait imaginé. Sa fille aînée m'a raconté qu'il s'agaçait souvent:

«Mais ils sont cons, ils comprennent rien!»

La vérité, c'est qu'il aurait sans doute dû être un peu plus précis. L'idée qu'il y avait une douzième énigme cachée a provoqué des comportements fous de la part de certains chouetteurs.

Vous avez été plusieurs fois attaqué en justice. Encore fin avril, l'A2CO, une association de chouetteurs, a annoncé avoir porté plainte contre vous pour escroquerie...

Je n'étais pas vraiment surpris, parce que d'autres participants, notamment un, me font des procédures depuis des années. Mais j'étais un peu déçu que cela vienne de l'A2CO parce qu'ils ont rencontré plusieurs fois Max Valentin et ils ont pu se faire une idée du personnage. Malgré ça, ils prennent au pied de la lettre tout ce qu'un publicitaire comme lui a pu leur raconter. Quand on vous montre dans une publicité que votre voiture peut sauter d'un immeuble à l'autre, vous n'y croyez pas. C'est la même chose ici.

De nombreuses procédures Certains participants ne sont pas convaincus par la manière dont le jeu s'est terminé en octobre 2024. Ils estiment que «quelque chose cloche» dans les solutions dévoilées et les jugent trop simples. Au printemps 2025, une association de chouetteurs, l'A2CO, a donc annoncé avoir déposé plainte pour escroquerie contre Michel Becker. Depuis 20 ans, les procédures se sont multipliées dans cette saga. En avril, un joueur accusant le jeu d'être une arnaque a notamment été condamné pour diffamation. L'une des onze énigmes de la Chouette d'Or avec le texte de Max Valentin et le tableau de Michel Becker. Image: dr

Dans votre livre, vous écrivez: «La réalité est que j’ai payé très cher la Chouette d’Or». Quel impact est-ce qu'elle a eu sur votre vie?

Vous savez, la Chouette d'Or en 1993, j'ai eu du mal à la financer, j'y ai mis toutes mes économies et même un peu plus.

«Je passe pour un marginal, les gens ont l'impression que je joue avec l'argent et ils ont du mal à me le pardonner»

Même dans ma famille. Depuis 20 ans, je suis associé à toutes les controverses autour de cette chasse, notamment dans les médias. Cela m'est nuisible.

Si on revient en 1993 et que Max Valentin vous propose de lancer une chasse au trésor...

Je saute à pieds joints. Quand j'ai annoncé que c'était terminé, il y avait des gens en larmes. Non pas parce qu'ils n'avaient pas trouvé, mais parce qu'il y a toute une communauté qui s'est formée autour de la chouette et que, tout à coup, il n'y a plus rien à trouver. Cette histoire est entrée dans l'imaginaire collectif, je suis fier d'en être le commanditaire et d'ailleurs, je vais sans doute recommencer.



Avec une Chouette d'Or 2?

Je m'étais associé avec la maison d’orfèvrerie Christofle, mais le projet a dû être arrêté à cause des controverses. Maintenant, je cherche de nouveaux partenaires hors de France. Je pense que la Chouette d'Or 2 aura lieu sous d'autres cieux.

«Je lorgne sur la Suisse. C'est un territoire très intéressant: la plupart des grandes marques qui pourraient financer un tel projet y sont présentes»

Je vais faire l'avocat du diable. Les gagnants ont souhaité rester anonymes, la chouette en bronze déterrée n'est pas la même que celle enterrée par Max Valentin, qu'est-ce qui prouve que votre version est la bonne?

Déjà concernant les vainqueurs, tout a été contrôlé par un huissier assermenté: la solution, la remise de la Chouette d'Or, ... Depuis que j'ai repris le jeu, j'ai tout fait avec un huissier. Compte tenu des tensions, je voulais une validation de tout ce qui allait être fait.

Michel Becker devant les bornes Saint-Martin, la zone où la chouette a été trouvée. dr

Une huissière vous a même accompagné dans la forêt à Dabo près de Strasbourg pour vérifier que la chouette était encore à sa place. Comment vous avez fait pour ne pas vous faire repérer?

On a pris beaucoup de précautions. On était en période Covid, donc j'avais le masque, la casquette, une écharpe. Je n'ai pas pris mon véhicule ni mon téléphone, et on y a été de nuit. Il faut aussi dire qu'en 2021, le jeu était un peu léthargique et il y avait moins de risques de croiser quelqu'un.

«On avait clairement un comportement de malfaiteurs en train d'enterrer un corps»

On a creusé plusieurs heures, l'huissière vérifiait régulièrement que personne n'arrivait.

Et là, vous racontez que la chouette en bronze enterrée a disparu. Vous en placez une seconde dans le trou. Expliquez-nous ce qu'il s'est passé?

Alors ça, c'est une vieille histoire. Au début, Max Valentine voulait enterrer une simple plaque, mais j'ai insisté pour que ce soit une réplique en bronze de la chouette. Je voulais même la plaquer or, mais c'était trop compliqué techniquement. Il y avait donc la Chouette en Or, qui devait rester dans un coffre et ne pas en sortir, et deux répliques en bronze, une qui serait enterrée et l'autre qu'on allait pouvoir montrer aux médias.

Mais cela n'a pas été aussi simple que ça...

Non, effectivement. En 2005, 2006, mes rapports avec Max s'étaient passablement dégradés. Un jour, il m'appelle pour me dire que la Chouette d'Or a été saisie parce que l'éditeur a fait faillite. En réalité, cela faisait deux ans que la chouette avait été confisquée et il ne m'avait rien dit. Connaissant le bonhomme, il est fort possible qu'il ait déterré la première réplique en bronze en pensant qu'il reviendrait la remettre une fois qu'on aurait récupéré la Chouette d'Or.

Sauf qu'il est mort en 2009.

C'est ça, trois mois avant que je ne récupère la chouette.

Le mot qui a été enterré en 1993 avec la Chouette d'Or. Michel Becker l'a retrouvé dans les affaires transmises par les héritiers de Max Valentin. dr

Ce qui veut dire que, jusqu'en 2021 et votre expédition en forêt, il n'y avait plus de chouette dans la cache?

Non, parce qu'en allant replacer la seconde réplique en bronze en 2021, j'ai découvert un canard en fonte. J'ai appris plus tard qu'il avait été placé là en février 2009.

«Ce canard n'a jamais été trouvé, ce qui signifie que la cache est restée inviolée»

Un canard?

Oui, une sorte de cale-porte. Jusqu'à ce que je sache qui l'avait enterré, il y avait beaucoup d'hypothèses possibles. Ma première théorie, c'était que Max Valentin avait voulu marquer l'endroit afin d'être immédiatement averti si quelqu'un creusait au bon endroit et trouvait le canard. Mais c'était une illusion...

Le canard que Michel Becker explique avoir déterré à Dabo. dr

Alors, que s'est-il passé?

Je ne l'ai découvert qu'après la sortie du film en mai. J'ai reçu un mail de la personne qui a enterré le canard. C'était un chouetteur très sympa qui avait enterré plusieurs autres oiseaux dans la zone.

Mais s'il a creusé au bon endroit, c'est qu'il avait trouvé, non?

Non, il en convient lui-même, il n'a pas résolu l'énigme. Il a fait des spirales et c'était du hasard qu'il tombe là.



«Cela lui a fait drôle de savoir qu'il avait creusé au bon endroit sans le savoir»

Mais, d'une certaine manière, je me dis que c'est une bonne chose que la réplique n'ait pas été là en 2009. Sinon, il l'aurait déterrée sans avoir trouvé la solution et cela aurait donné une fin de jeu frustrante.

Parlons de cette fin de jeu, justement. En 2021, vous relancez la chasse avec la volonté d'orienter les joueurs sans les aider. Comment trouver le bon dosage?

Quand j'ai découvert les solutions, je me suis rendu compte que beaucoup de joueurs tournaient autour de la bonne zone, sans trouver, depuis des années. Je me suis dit qu'il allait falloir jouer très fin, sinon les gens allaient labourer la zone finale pour trouver le trésor. J'ai rapidement éliminé un certain nombre de pistes trop délirantes.

La Chouette d'Or et la réplique en bronze dr

Il y a notamment ces théories de la douzième énigme ou du reliquat...

Cela a beaucoup perdu les chouetteurs. Un soir, après avoir repris le jeu en main, j'ai décidé de clarifier les choses. J'étais ému parce que je me rendais compte que je brisais les rêves des gens. Certains ont passé des années à construire leurs théories, ils ont trouvé des idées très astucieuses, souvent même plus belles que la véritable solution. Ils ne voulaient pas que tout s'effondre. Mais, sans ça, il y avait le risque que la chouette ne soit jamais trouvée.

D'ailleurs, l'homme qui l'a trouvé a dit que c'était grâce à une vidéo de vous qu'il a regardée des centaines de fois. Vous avez vendu la mèche?

En toute sincérité, je me suis posé la question. En fait, c'est une vidéo que nous avons tournée avec des chouetteurs à Lyon.

«La dernière énigme du livre invite à "passer en revue" les Sentinelles, alors, nous avons organisé un exemple de passage en revue»

En France, l'armée n'est plus obligatoire, les gens ne savent pas ce qu'est un passage en revue, c'est un protocole militaire très ritualisé. Je voyais qu'ils n'avaient aucune idée, alors j'ai lâché: «lors d'un passage en revue, on ne regarde pas derrière les oreilles».

Et ça a suffi?

Ce n'était pas suffisant pour trouver la chouette. Il fallait encore le transposer sur place, avec le reste des informations. Ce n'était pas une trahison, mais ça a visiblement été déterminant pour eux.

Qu'ont-ils fait de la Chouette d'Or?

Les gagnants veulent rester anonymes et je comprends pourquoi. Même leurs proches ne sont pas au courant. Pour l'instant, elle est dans un coffre, je crois qu'ils ont prévu de la vendre. Je leur ai transmis une offre de 300 000 euros, mais ils ont refusé.

Elle ne vous manque pas?

Pas du tout. Jusqu'en 2009, je ne savais même pas où elle était. Et quand je l'ai récupérée, j'ai eu droit à plusieurs visites d'huissiers. J'étais content de la remettre à un véritable vainqueur. Il était en larmes, je pense que c'était une belle preuve d'authenticité.