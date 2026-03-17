Manor ferme des magasins et lance un plan à 200 millions

Manor ferme trois sites et assume un virage (image d'illustration). Image: KEYSTONE

Manor biffe 3 sites dont un en Romandie, et investit 200 millions ailleurs

L’enseigne Manor ferme trois grands magasins et prévoit d’investir massivement ailleurs, une centaine d’employés étant directement concernés par cette restructuration. Une succursale romande est concernée.

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Manor réduit la voilure dans son réseau: l’enseigne prévoit de fermer ses grands magasins de Delémont, Wohlen (AG) et Sargans (SG), vraisemblablement dès le premier trimestre 2027. Une centaine d’employés sont concernés.

Le groupe indique qu’il accompagnera activement les personnes touchées dans leur recherche de solutions de reclassement, en interne comme à l’externe. Une phase de consultation est en cours avec les représentants du personnel. A Sargans, la fermeture ne touche pas uniquement le grand magasin, mais aussi le supermarché alimentaire et le restaurant Manora.

Pourquoi ces coupes?

Ces fermetures s’expliquent par les investissements importants que nécessiteraient les bâtiments concernés dans les prochaines années, afin de répondre aux normes et d’assurer la pérennité de l’exploitation. Des dépenses jugées disproportionnées sur le plan économique. Les propriétaires des sites étudient désormais d’autres usages.

Manor prévoit par ailleurs de céder le restaurant Manora de Haag (SG) à Coop, probablement à la mi-2027. Les employés concernés se verront proposer des contrats aux conditions au moins équivalentes dans le cadre de cette reprise.



En parallèle, l’entreprise entend renforcer ses autres sites: quelque 200 millions de francs seront investis au cours des trois prochaines années. (jah avec sda)

