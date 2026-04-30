Ce détail chez Ikea peut vous coûter cher: la Confédération intervient

Les prix affichés chez Ikea sont jugés «trompeurs», poussant les autorités suisses à intervenir et à demander des corrections.

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Les indications de prix d’Ikea sont dans le viseur de la protection des consommateurs, qui les juge trompeuses. L’organisation a saisi le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco). Migros et Coop ont déjà été critiqués pour des pratiques comparables.



De quoi s’agit-il? Le prix normal apparaît en petits caractères, tandis que le prix réduit, affiché en grand, ne s’applique qu’aux membres d’Ikea Family, le programme de fidélité de l’enseigne. Selon la protection des consommateurs (Konsumentenschutz), qui cite des employés, cet «affichage trompeur» provoque régulièrement des incompréhensions et des erreurs à la caisse.

Sara Stalder, directrice de la Fondation pour la protection des consommateurs, affirme:

«Les clientes et clients ne constatent le prix réel, s’ils le remarquent, qu’au moment de passer en caisse et paient des suppléments de plusieurs centaines de francs. Ce type d’affichage est trompeur. Il enfreint les règles en matière d’indication des prix.»

Le prix standard est indiqué en caractères très réduits. Sans adhésion à Ikea Family, le fauteuil coûte toutefois 25% de plus. Image: Stiftung für Konsumentenschutz

Ce système ne s'applique pas uniquement aux magasins physiques, mais aussi la vente en ligne. La protection des consommateurs rappelle que, selon l’ordonnance sur l’indication des prix, les montants doivent être clairs et compréhensibles pour la clientèle. Le dossier a donc été transmis au Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), qui a annoncé vouloir intervenir auprès d’Ikea.

Le canapé commandé en ligne coûte en réalité 60% de plus. Image: Stiftung für Konsumentenschutz

La réaction d’Ikea Suisse

Ikea Suisse se défend. L'entreprise argumente en disant que l’adhésion gratuite au programme Ikea Family est ouverte à tous. Les prix mis en avant correspondent à des offres exclusives, indique l’entreprise à SRF.

Ikea reconnaît toutefois que leur présentation peut prêter à confusion. Une solution est en cours d’élaboration avec le Seco. Les étiquettes de prix de 15 000 articles dans dix magasins doivent être adaptées. Des modifications sont également prévues dans quatre points de planification et de commande.

Migros, elle, n’a pas encore corrigé le tir

Ikea n’est pas un cas isolé. Il a récemment été révélé que le Seco avait aussi épinglé Migros et Coop pour des affichages similaires: leurs prix promotionnels, valables uniquement à l’achat de plusieurs unités, sont affichés en grand, tandis que le prix à l’unité reste difficilement lisible.

On en parlait ici 👇 Méfiez-vous de cette pratique discutable chez Coop et Migros

Migros a été invitée à corriger ses étiquettes. «Nos contrôles par sondage montrent que Migros utilise toujours des indications de prix trompeuses. Avec l’intervention du Seco chez Ikea, cela montre que l’ordonnance sur l’indication des prix est encore loin d’être respectée», écrit la protection des consommateurs. Elle appelle par ailleurs les clientes et clients à signaler toute indication de prix trompeuse. (vro, trad. jah)