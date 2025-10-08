brouillard
Bourse: Le cours de l'or franchit un nouveau record

L&#039;or franchit un nouveau record
L'or franchit un nouveau record

Le métal jaune a surpassé les 4000 dollars l'once pour la première fois. Le blocage budgétaire qui paralyse actuellement l'appareil fédéral américain a fourni un catalyseur pour cette envolée inédite.
08.10.2025, 06:0408.10.2025, 07:26

L'or a franchi mercredi la barre inédite des 4000 dollars l'once, dans un marché hanté par les incertitudes et sur fond de paralysie budgétaire aux Etats-Unis.

L'or profite à plein de son statut de valeur refuge face aux incertitudes, notent les experts de Standard Chartered.

«Sa hausse reste alimentée par les achats des investisseurs, des principales banques centrales mais aussi la demande saisonnière de l'Inde: l'absence de couvertures attractives (des risques, ndlr) dans un contexte d'incertitudes géopolitiques augmente les chances d'une poussée vers 4100 dollars», estiment-ils.

Le Sénat américain échoue à mettre fin au shutdown

Le poids de la dette de nombreux pays reste un puissant soutien, et le blocage budgétaire («shutdown») qui paralyse l'appareil fédéral américain a fourni un catalyseur pour la récente envolée.

La crédibilité du dollar mise à mal

«Un principal moteur est sans conteste la paralysie des administrations américaines», et en raison du report de la publication d'indicateurs officiels sur le marché du travail, les investisseurs scrutent des statistiques privées montrant une contraction de l'emploi, indique Dilin Wu, du courtier Pepperstone.

«Ces signaux renforcent les anticipations de baisse des taux de la Fed (banque centrale américaine), ce qui soutient l'or», explique-t-elle.

Enfin, ajoute Mme Wu, «l'incertitude liée au "shutdown" se combine aux inquiétudes sur l'inflation à long terme, la dépréciation de la dette due au déficit budgétaire américain élevé, aux frictions douanières... autant d'éléments mettant à mal la crédibilité du dollar» et incitant à se tourner vers les métaux précieux pour se couvrir.

«Les conséquences de la paralysie américaine pourraient commencer à affecter plus gravement l'économie à mesure que la situation s'éternise», complète Elior Manier, de MarketPulse.

Enfin, la crise politique en France exacerbait le climat d'incertitude général. (ats)

