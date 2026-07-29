UBS a dépassé les attentes entre avril et fin juin (image d'archives). Image: KEYSTONE

UBS a surperformé

Le géant bancaire a carburé entre avril et fin juin. Son bénéfice avant impôts a bondi de plus de moitié.

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La multinationale bancaire UBS a dégagé au deuxième trimestre un bénéfice net de 2,80 milliards de dollars (2,29 milliards de francs), supérieur aux 2,40 milliards annoncés un an plus tôt à pareille époque nonobstant un avantage fiscal sur la base de comparaison. Le numéro un helvétique du secteur annonce par ailleurs un nouveau programme de rachat d'actions, doté de 3 milliards, courant jusqu'en fin d'année prochaine.

Le produit d'exploitation entre avril et fin juin a enflé de 13,1% à 13,70 milliards et le bénéfice avant impôts a bondi de plus de moitié à 3,59 milliards, égraine le rapport trimestriel diffusé mercredi.

La performance s'avère meilleure qu'escompté par les analystes consultés par AWP à tous égards. Le produit d'exploitation n'était pas attendu au-delà de 13,4 milliards et le bénéfice net au-dessus de 2,68 milliards.

A l'instar de ses consoeurs américaines, la banque aux trois clés a pu compter sur sa banque d'investissement pour alimenter sa performance, avec un résultat avant impôts multiplié par deux à 1,15 milliard. La gestion de fortune de son côté a enregistré des afflux nets d'argent frais à hauteur de 36 milliards. (jzs/ats)