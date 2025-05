Hausse des primes maladie: c'est «inquiétant», estime l'OFSP

Primes maladie: j'ai (encore et toujours*) la haine

Voici qui a le plus économisé en changeant de caisse maladie

Les assureurs livreront leurs prévisions cet été, la Confédération pourra alors se prononcer plus précisément. La semaine dernière, l'institut comparatif Comparis tablait sur une hausse des primes de l'assurance maladie de 4% pour 2026. (ysc/sda/ats)

Comme chaque année, il y aura des écarts entre les cantons et les assureurs. Ce qui est décisif également, c'est ce qu'on atteindra en matière de coûts de la santé pour 2026, selon Muri.

La tendance à la baisse des réserves des assureurs, observée ces dernières années, a été stoppée en 2024. Cela devrait contribuer à une hausse plus modérée des primes. Ces réserves sont estimées à environ 7,8 milliards de francs pour 2024, soit 450 millions de francs de plus qu'en 2023.

La hausse des primes devrait donc correspondre à l'augmentation prévue des coûts. A la condition que les coûts de santé en 2025 ne dépassent pas les prévisions actuelles. On peut dire, en restant prudent, que la hausse des primes maladie en 2026 devrait être un peu plus modérée qu'en 2025, a précisé Philipp Muri, responsable de division au sein de l'OFSP.

Il a également évoqué le vieillissement de la population et les coûts élevés des nouveaux médicaments, comme autres causes des hausses 2026.

La population suisse verra à nouveau ses primes maladie augmenter en 2026. Mais cette hausse devrait plus être modérée que les +6% de l'année 2025. La Confédération reste toutefois prudente à ce stade.

