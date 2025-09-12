faible pluie13°
DE | FR
burger
Economie
Assurance maladie

Baloise et Helvetia fusionnent le 5 décembre

Baloise et Helvetia fusionnent pour donner un géant de l'assurance

L'entité formera un géant de l’assurance qui détiendra 20% du marché suisse.
12.09.2025, 10:4412.09.2025, 10:44
Plus de «Economie»

Les assureurs Baloise et Helvetia ont décroché un feu vert de la Commission de la concurrence (Comco) helvétique pour leur projet de rapprochement, après avoir déjà obtenu l'aval des autorités européennes. Les responsables envisagent subséquemment de concrétiser l'opération en date du vendredi 5 décembre prochain, sous réserve de l'obtention des dernières autorisations nécessaires.

L'action Baloise sera alors négociée en Bourse pour une ultime séance, avant de faire place dès le 8 décembre au titre Helvetia Baloise.

Les fiançailles des sociétés rhénane et saint-galloise avaient été officialisées en avril et leurs actionnaires respectifs avaient octroyé leur bénédiction au projet dès le mois suivant.

Assura lance un nouveau modèle d'assurance

Tant Baloise que Helvetia ont livré ces derniers jours des performances intermédiaires convaincantes. Les deux groupes sont en revanche restés discret à ces occasions sur la forme que doit prendre la future entité fusionnée. Le patron de Baloise Michael Müller a ainsi jugé prématuré de se prononcer sur l'ampleur des redondances identifiées au sein des effectifs respectifs.

Effectifs et exécutif à rationaliser

Il a en revanche indiqué que deux tiers des économies de 350 millions de francs par année budgétisées à l'issue de la fusion reposeront sur des coupes dans le personnel. La taille de la direction aussi sera réduite. Les coûts d'intégration sont pour leur part devisés entre 500 et 600 millions ces prochaines années jusqu'à l'échéance prévue de 2028.

A fin 2024, Helvetia, entreprise fondée en 1858 en tant qu'assureur incendie, employait 14 442 collaborateurs, dont 4143 en Suisse, alors que son concurrent rhénan, dont les origines remontent à 1863, en recensait 7997 au total, dont 4043 en Suisse.

Voici la caisse maladie la plus populaire de Suisse

Leur union donnera naissance à un géant pesant plus de 20 milliards de francs de chiffre d'affaires annuel, dont 8,6 milliards de primes dans la prévoyance et 11,5 milliard dans la couverture matérielle.

Racines séculaires

Etabli à Bâle, l'assureur fusionné, détiendra une part de 20% du marché suisse et sera également présent en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Autriche et au Luxembourg ainsi qu'au niveau mondial dans les assurances spéciales.

Thomas von Planta, actuel président de l'organe de surveillance de Baloise, sera proposé à la présidence de Baloise Helvetia, alors que la direction opérationnelle est promise à Fabian Rupprecht, actuel directeur général d'Helvetia.

Vers 10h15, la nominative Baloise s'enrobait de 0,2% à 201,40 francs et l'action Helvetia de 0,3% à 199,70 francs, à contre-courant d'un SPI en retrait de 0,38%. (jah/ats)

L'actu sur l'économie? Par ici
Voici comment la Suisse pourrait faire mal aux Etats-Unis
3
Voici comment la Suisse pourrait faire mal aux Etats-Unis
de Alexandre Cudré
Ce canton est la plus grande victime de Trump en Suisse
1
Ce canton est la plus grande victime de Trump en Suisse
de Maurizio Minetti
Le marché suisse du logement en pause estivale
Le marché suisse du logement en pause estivale
Voici ce qui va coûter plus cher à La Poste
1
Voici ce qui va coûter plus cher à La Poste
de Stefan Ehrbar
Le prix du chocolat explose en Suisse: comment Migros et Coop réagissent
2
Le prix du chocolat explose en Suisse: comment Migros et Coop réagissent
de Daniel Vizentini
Thèmes
C'est quoi «Numéro inconnu», le documentaire Netflix dont tout le monde parle?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Vous vous êtes sans doute fait duper par ces panneaux «radar»
2
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
3
Le fiasco fromager continue chez Migros
L'abolition de la valeur locative aurait un effet pervers inattendu
Alors que certains propriétaires profiteront de l’abolition de la valeur locative, la réforme risque de coûter cher à d'autres contribuables qui n'ont aucun rapport avec le dossier: les personnes endettées. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme.
Le 28 septembre prochain pourrait marquer la fin d’un feuilleton qui dure depuis des décennies. Ce jour-là, la population décidera si la valeur locative devra être abolie, après l'échec de nombreuses tentatives. Le Parlement a travaillé pas moins de sept ans sur le projet.
L’article