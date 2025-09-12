Baloise et Helvetia fusionnent pour donner un géant de l'assurance

L'entité formera un géant de l’assurance qui détiendra 20% du marché suisse.

Plus de «Economie»

Les assureurs Baloise et Helvetia ont décroché un feu vert de la Commission de la concurrence (Comco) helvétique pour leur projet de rapprochement, après avoir déjà obtenu l'aval des autorités européennes. Les responsables envisagent subséquemment de concrétiser l'opération en date du vendredi 5 décembre prochain, sous réserve de l'obtention des dernières autorisations nécessaires.

L'action Baloise sera alors négociée en Bourse pour une ultime séance, avant de faire place dès le 8 décembre au titre Helvetia Baloise.

Les fiançailles des sociétés rhénane et saint-galloise avaient été officialisées en avril et leurs actionnaires respectifs avaient octroyé leur bénédiction au projet dès le mois suivant.

Tant Baloise que Helvetia ont livré ces derniers jours des performances intermédiaires convaincantes. Les deux groupes sont en revanche restés discret à ces occasions sur la forme que doit prendre la future entité fusionnée. Le patron de Baloise Michael Müller a ainsi jugé prématuré de se prononcer sur l'ampleur des redondances identifiées au sein des effectifs respectifs.

Effectifs et exécutif à rationaliser

Il a en revanche indiqué que deux tiers des économies de 350 millions de francs par année budgétisées à l'issue de la fusion reposeront sur des coupes dans le personnel. La taille de la direction aussi sera réduite. Les coûts d'intégration sont pour leur part devisés entre 500 et 600 millions ces prochaines années jusqu'à l'échéance prévue de 2028.

A fin 2024, Helvetia, entreprise fondée en 1858 en tant qu'assureur incendie, employait 14 442 collaborateurs, dont 4143 en Suisse, alors que son concurrent rhénan, dont les origines remontent à 1863, en recensait 7997 au total, dont 4043 en Suisse.

Leur union donnera naissance à un géant pesant plus de 20 milliards de francs de chiffre d'affaires annuel, dont 8,6 milliards de primes dans la prévoyance et 11,5 milliard dans la couverture matérielle.

Racines séculaires

Etabli à Bâle, l'assureur fusionné, détiendra une part de 20% du marché suisse et sera également présent en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Autriche et au Luxembourg ainsi qu'au niveau mondial dans les assurances spéciales.

Thomas von Planta, actuel président de l'organe de surveillance de Baloise, sera proposé à la présidence de Baloise Helvetia, alors que la direction opérationnelle est promise à Fabian Rupprecht, actuel directeur général d'Helvetia.

Vers 10h15, la nominative Baloise s'enrobait de 0,2% à 201,40 francs et l'action Helvetia de 0,3% à 199,70 francs, à contre-courant d'un SPI en retrait de 0,38%. (jah/ats)