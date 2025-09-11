Le nouveau modèle d'Assura sera d'abord proposé dans les cantons de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville (image d'archives). Keystone

Assura lance un nouveau modèle d'assurance

Dans le but de réduire les coûts, l'assureur et l'hôpital cantonal de Bâle-Campagne introduisent un nouveau modèle misant sur des soins intégrés. La formule pourrait être proposée dans plusieurs cantons à l'avenir.

L'hôpital cantonal de Bâle-Campagne et la caisse maladie Assura lancent un nouveau modèle d'assurance obligatoire des soins. Une meilleure coordination entre médecins de famille et l'hôpital cantonal devrait permettre de réduire les coûts.

Le nouveau modèle mise sur des soins intégrés, écrivent jeudi l'hôpital cantonal de Bâle-Campagne (KSBL) et la caisse maladie Assura dans un communiqué commun. Les patients sont d'abord traités par leur médecin de famille et, si nécessaire, envoyés à l'hôpital cantonal de Bâle-Campagne.

Que pour les soins de base

Avec ce nouveau modèle, baptisé «Hôpital de famille», tous les professionnels et services médicaux impliqués dans le traitement du patient travaillent en étroite coordination. Le patient bénéficie pour sa part d'un parcours de soins «fluide, de haute qualité et efficace».

Jusqu'à présent, les soins intégrés se limitaient aux modèles d’assurance de base de type «Médecin de famille». Cette approche n’est cependant appliquée que pour les soins de base.

Le nouveau modèle d'assurance sera d'abord proposé à partir de 2026 dans les cantons de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville ainsi que dans les régions limitrophes de Soleure et d'Argovie. D'autres cantons pourraient suivre. (jzs/ats)