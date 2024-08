Edelweiss veut poursuivre sa croissance en 2024

Avec la modernisation de sa flotte, avec six nouveaux Airbus A350, la compagnie aérienne Edelweiss esquisse des perspectives positives pour l'année en cours.

Le résultat opérationnel devrait osciller entre 70 et 85 millions de francs en 2024, après 71 millions lors de l'exercice précédent, a indiqué mardi Bernd Bauer, directeur général d'Edelweiss, devant la presse à Kloten.

Avec 19 avions, les recettes de la filiale de Lufthansa sont attendues autour de 870 millions de francs, après 830 millions en 2023. Le chiffre d'affaires avait bondi d'un cinquième par rapport à 2022. Le nombre de passagers transportés est attendu à 3 millions, après 2,74 millions un an plus tôt. Le taux d'occupation des sièges avoisinera 85%, comparé à 83% l'année dernière.

«De nombreuses incertitudes existent pour la saison hivernale en raison de notre exposition sur les destinations égyptiennes» Bernd Bauer

«Ce n'est pas seulement l'Egypte, c'est également le survol de la région pour des destinations comme l'Île Maurice ou la Tanzanie», a-t-il ajouté. En cas d'escalade du conflit israélo-palestinien, le reroutage des avions prolongerait la durée des vols et augmenterait les coûts de carburants.

Fort de ses 1400 collaborateurs, la compagnie aérienne spécialistes des lieux de villégiature desservira 97 destinations en 2024/2025, réparties dans 39 pays, avec l'ouverture de nouvelles lignes, notamment vers Seattle et Halifax en Amérique du Nord dès l'été 2025 ou Salalah dans le Sultanat d'Oman en février prochain.

«Ces dernières années, nous avons établi une trentaine de nouvelles destinations», a expliqué Patrick Heymann, directeur commercial d'Edelweiss. Près de trois quarts des destinations concernent les vols court et moyen-courrier, avec un développement du réseau marqué plus particulièrement vers l'Egypte et l'Europe du Nord et un quart du long-courrier.

«Nous avons une large diversification des destinations pour être au mieux paré face aux évolutions géopolitiques» Patrick Heymann

La clientèle d'Edelweiss est pour moitié en Suisse. Suivent les marchés allemand, français et espagnol ainsi que les Etats-Unis et le Canada, en particulier pour la saison estivale. Les agences de voyages pèsent pour environ la moitié des ventes, une part «relativement stable», selon M. Bauer.

Mise en service des A350

Edelweiss a entamé le remplacement de cinq appareils de sa flotte, des Airbus A340, par six avions A350, utilisés pour les vols long-courrier. Quatre sont déjà en possession d'Edelweiss et sont en train d'être révisés pour être adaptés aux besoins de la compagnie aérienne. L'opération n'est pas seulement technique, l'intérieur et l'extérieur de l'avion étant réorganisés et redécorés. Dans la cabine, une nouvelle catégorie de sièges sera développée, la Premium Economy, disponible dès 2026. Elle offrira des espaces plus spacieux que l'actuelle Economy Max.

«Ces nouveaux avions sont une étape déterminante pour l'atteinte de nos objectifs climatiques», a souligné M. Bauer. L'A350 consomme un quart de carburant en moins que l'ancien quadriréacteur A340 qu'il remplace et émet également 25% de moins de CO2. Le choix d'obtenir ces avions auprès de la compagnie Latam a été motivé par les délais de livraison.

Bernd Bauer explique:

«Construits il y a 4 à 8 ans, ces avions ont été peu utilisés en nombre d'heures de vols en raison de la pandémie. Si nous les avions acheté neufs, il aurait fallu compter 3 à 4 ans d'attente»

Le premier vol d'Edelweiss avec un A350 aura lieu le 1er avril 2025, pour une période de rodage sur des vols court-courrier. Le premier vol long-courrier est agendé vers Las Vegas le 15 mai 2025. (ats/svp)