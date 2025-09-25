en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
Economie
Banques

La Banque nationale suisse met fin à une série de baisses

epa12403772 The facade of the Swiss National Bank (SNB) in Zurich, Switzerland, 25 September 2025. The SNB is leaving the policy rate unchanged at zero percent, noting the bank will continue to monito ...
Keystone

La Banque nationale suisse met fin à une série de baisses

La BNS interrompt ses baisses de taux: après six réductions, le taux directeur reste à 0%, sur fond d’incertitudes économiques.
25.09.2025, 10:00

La Banque nationale suisse (BNS) a reconduit jeudi comme attendu son taux directeur, ramené à 0,00% trois mois plus tôt, à l'occasion de son examen périodique de la situation économique et monétaire du pays. Les vingt économistes préalablement interrogés par l'agence AWP misaient tous sur cette éventualité.

Pourquoi la stabilité du franc suisse dépend d'Apple et Microsoft

Le garant de la stabilité des prix souligne dans son communiqué que la pression inflationniste n'a guère changé depuis le second trimestre, mais assure continuer à observer la situation et rester disposé à adapter sa politique monétaire si nécessaire. Il demeure aussi prêt à intervenir au besoin sur le marché des changes.

Les perspectives économiques pour la Suisse demeurent toutefois fragiles, souligne la BNS. Elles se sont assombries notamment avec la forte hausse des droits de douane américains. Les principaux risques pour l’économie helvétique restent la politique commerciale des Etats-Unis et l’évolution de la conjoncture mondiale.

L'institut d'émission interrompt ainsi une série de six baisses consécutive du taux d'intérêt appliqué sur les avoirs à vue des banques, amorcée en mars 2024 après une culmination à 1,75% (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Voici Kevin, le mouton qui fait rire les réseaux sociaux
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
La Suisse suspend les paiements pour les systèmes Patriot américains
2
La Suisse fabrique le «tueur de drones» ultime, mais Berne le snobe
3
On a testé le plus haut sommet de randonnée balisé d’Europe
UBS dénonce une exigence «irréalisable» de la Finma
Colm Kelleher, président d'UBS, appelle au compromis sur les fonds propres exigés par le gendarme financier helvétique. Cette condition mettrait selon lui en péril la compétitivité internationale de la grande banque.
Alors que la Finma veut resserrer le corset de fonds propres d'UBS, le président du numéro un bancaire helvétique, Colm Kelleher, jugeant l'exigence «irréalisable», appelle le Département fédéral des finances (DFF) à négocier un compromis. Concernant une éventuelle relocalisation du siège social d'UBS à l'étranger, l'Irlandais a nié l'existence de discussions avec les autorités américaines à ce titre.
L’article