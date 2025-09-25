Keystone

La Banque nationale suisse met fin à une série de baisses

La BNS interrompt ses baisses de taux: après six réductions, le taux directeur reste à 0%, sur fond d’incertitudes économiques.

La Banque nationale suisse (BNS) a reconduit jeudi comme attendu son taux directeur, ramené à 0,00% trois mois plus tôt, à l'occasion de son examen périodique de la situation économique et monétaire du pays. Les vingt économistes préalablement interrogés par l'agence AWP misaient tous sur cette éventualité.

Le garant de la stabilité des prix souligne dans son communiqué que la pression inflationniste n'a guère changé depuis le second trimestre, mais assure continuer à observer la situation et rester disposé à adapter sa politique monétaire si nécessaire. Il demeure aussi prêt à intervenir au besoin sur le marché des changes.

Les perspectives économiques pour la Suisse demeurent toutefois fragiles, souligne la BNS. Elles se sont assombries notamment avec la forte hausse des droits de douane américains. Les principaux risques pour l’économie helvétique restent la politique commerciale des Etats-Unis et l’évolution de la conjoncture mondiale.

L'institut d'émission interrompt ainsi une série de six baisses consécutive du taux d'intérêt appliqué sur les avoirs à vue des banques, amorcée en mars 2024 après une culmination à 1,75% (jah/ats)