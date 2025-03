La BNS détient des action de la société mère de Truth Social, le réseau de Donald Trump. Image: Imago/keystone

La BNS investit dans le réseau social de Trump

La banque centrale possède pour près de 5 millions de francs d'actions dans la société mère de Truth Social. Elle a refusé de commenter ces informations.

La Banque nationale suisse (BNS) a investi dans le Trump Media & Technology Group, la société mère de Truth Social, le réseau social lancé par Donald Trump après son bannissement de Twitter (aujourd’hui X).

Selon les documents de la Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorité américaine de régulation des marchés financiers, la BNS détenait 157 500 actions ordinaires de la Trump Media & Technology Group à la fin du mois de décembre. Une participation valorisée à environ 4,75 millions de francs suisses.

Elle diversifie ses placements le plus largement possible

Interrogée par 20 Minuten, une porte-parole de la BNS a refusé de commenter des investissements. Elle a toutefois précisé que la banque applique une stratégie d’investissement «aussi neutre que possible par rapport au marché» et adopte une approche passive en matière d’investissements boursiers.

La Banque nationale suisse cherche ainsi à représenter les marchés boursiers dans leur ensemble, en diversifiant ses placements le plus largement possible. Elle ne sélectionne donc pas individuellement ses titres et évite toute surpondération ou sous-pondération de secteurs spécifiques.

Toutefois, elle exclut les investissements dans des entreprises dont les produits ou les méthodes de production vont «clairement à l’encontre des valeurs largement reconnues par la société».

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a elle aussi acheté des actions du groupe de Trump. En novembre, sa participation était évaluée à 237 000 dollars, rapporte le Tages-Anzeiger. À la fin du mois de décembre, la ZKB avait renforcé sa position, portant la valeur de ses actions à 710 000 dollars. (rbu)