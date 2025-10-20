faible pluie12°
Bitcoin

Le bitcoin retrouve des couleurs

Le cours du bitcoin est dopé par la possible autorisation d&#039;un placement grand public aux Etats-Unis.
Le bitcoin repart à la hausse.Image: Shutterstock

La célèbre cryptomonnaie poursuit son redressement. Elle s'échangeait à 111 000 dollars ce lundi vers 14 heures.
20.10.2025, 14:1620.10.2025, 14:16

Le bitcoin continuait de se redresser lundi après sa récente chute sous les 104 000 dollars. La reine des cryptomonnaies profitait de l'amélioration des marchés financiers.

Vers 14h00, le bitcoin s'échangeait à 111 000 dollars, en hausse de 3,05%. Vendredi, la plus ancienne et la plus connue des monnaies numériques souffrait encore de la forte incertitude des marchés financiers et était temporairement tombée à son plus bas niveau depuis juin.

Apaisement du conflit commercial

En début de semaine, l'environnement des monnaies numériques considérées comme risquées semblait à nouveau plus positif et le bitcoin a prolongé ses gains du week-end. D'autres cryptoactifs, comme l'ethereum, le XRP et le Cardano, ont également enregistré des gains notables.

Les signes d'apaisement dans le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine ainsi que l'absence de perturbations de la part des banques régionales américaines avaient déjà contribué à la nouvelle hausse du marché boursier américain vendredi, selon les analystes.

Comment le fleuron de la crypto suisse s'est effondré

En Asie, l'émergence d'un gouvernement de coalition au Japon a également été un soulagement. De plus, la croissance économique chinoise, toujours fragile, n'a pas été aussi faible que prévu.

De nombreux acteurs du marché ont apparemment perçu le récent recul du bitcoin comme une opportunité de retour dans un contexte économique global en amélioration, a écrit l'expert Timo Emden d'Emden Research. (jzs/ats)

