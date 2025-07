L'«extrême cupidité» des marchés fait s'envoler le bitcoin

Le bitcoin s'échangeait à des niveaux jamais atteints vendredi, se rapprochant des 120 000 dollars, au lendemain d'une session déjà marquée par des records. La plus connue des devises numériques jouit d'une plus grande propension au risque des investisseurs.

Meta dépense des milliards pour se relancer dans l'IA

Inquiet de se voir distancé dans l'IA générative, Mark Zuckerberg paye cher pour chiper des talents chez la concurrence. Mais les experts sont sceptiques.

En état d'alerte, Mark Zuckerberg et Meta déboursent actuellement des milliards pour étoffer leur équipe d'intelligence artificielle (IA) et se replacer dans la course, une stratégie qui fait des sceptiques. Mi-juin, l'empire américain des réseaux sociaux n'a pas hésité à lâcher plus de 14 milliards de dollars (11,2 milliards de francs) pour acquérir 49% du capital de Scale AI, spécialisé dans la mise en état de données utilisées pour développer les modèles d'IA.