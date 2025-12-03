Une «lueur d'espoir» pour le bitcoin
Le bitcoin s'est fortement redressé mercredi, après avoir chuté près des 80 000 dollars lundi. Toutefois, pour les experts, les signaux clairs d'un renversement de tendance durable font encore défaut.
Vers 14h25, la reine des cryptomonnaies bondissait de 6,86% à 93 100,05 dollars. Lundi, le bitcoin chutait lourdement, s'approchant des 80 000 dollars.
Des achats opportunistes expliquent ce brutal renversement de tendance, selon John Plassard, associé de la banque Cité Gestion.
Pour Plassard cependant, cette remontée du cours du bitcoin risque de ne pas s'inscrire sur la durée. «Il reste encore beaucoup d'interrogations économiques, monétaires et géopolitiques», analyse-t-il.
Un «hiver des cryptomonnaies
Stimulés par la perspective d'une possible baisse des taux par la Réserve fédérale américaine (Fed), les investisseurs se tournent d'abord vers le marché des cryptomonnaies, explique de son côté Timo Emden, analyste chez Emden Research. Pour l'expert, cette récente reprise constitue «une lueur d'espoir» dans un contexte boursier par ailleurs morose.
Si les craintes d'un «hiver des cryptomonnaies» s'estompent peu à peu, le bitcoin n'est pas sorti d'affaire pour autant. «La volatilité nerveuse observée récemment pourrait persister», écrit Emden dans un commentaire. Il est en effet peu probable que les investisseurs prennent des engagements importants, la situation macroéconomique restant fragile. (jzs/ats)