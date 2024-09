Les cartes de fidélité de cette chaîne de magasins suisse vont disparaître

La carte fidélité appartient au passé. Keystone

Le groupe de kiosques Valora, qui détient notamment les k-kiosks, ne proposera plus de cartes fidélité imprimées, mais promet en contrepartie une amélioration.

Benjamin Weinmann / ch media

Plus de «Suisse»

Un café égal un tampon – telle est l'équation simple pour les clients qui se l'offrent dans un magasin Valora, que ce soit Caffè Spettacolo, Avec ou un K-Kiosk. La condition est toutefois d'avoir toujours sur soi la carte à collectionner correspondante, afin de pouvoir la sortir à la caisse au moment de payer. Jusqu'à arriver au septième café, qui est gratuit.

Plus la soif de café à emporter est grande, plus le porte-monnaie de nombreux pendulaires devrait être épais, afin d'avoir à portée de main toutes les cartes de fidélité de leurs baristas préférés. Mais pour tous les nostalgiques des cartes imprimées, Valora a de mauvaises nouvelles. Ces cartes de fidélité vont disparaître.

«Dans un souci de durabilité, nous travaillons au remplacement des cartes de pointage physiques par la solution numérique» Maximilian Schenner, porte-parole de Valora, en réponse aux informations de CH Media

Cette dernière peut être utilisée au K-Kiosk et dans les boutiques Avec, la carte de pointage a déjà été intégrée dans l'application correspondante, explique Schenner.

«Certains magasins utilisent peut-être encore des stocks restants de cartes physiques»

Le café gratuit arrive plus tôt

Chez le groupe de kiosques, qui appartient depuis 2022 au géant mexicain de la distribution Femsa, on souligne les avantages liés au remplacement de l'application. Celle-ci offre, outre le système de fidélité, des coupons, des jeux-concours et des offres spéciales, explique le porte-parole. De plus, avec la carte numérique, le sixième café est déjà gratuit et non le septième.

Schenner ne révèle pas combien de clientes et de clients possèdent encore aujourd'hui une carte imprimée. Pour les nostalgiques qui aiment collectionner, le remplacement de la garde par le numérique a au moins l'avantage d'offrir bientôt un peu plus de place dans le porte-monnaie.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)